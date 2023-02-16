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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 19 TL'nin üzerini test etmişti! 16 Şubat 2023 Perşembe euro ve dolar fiyatlarında son durum

16.02.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde işlem gününde (16 Şubat 2023 Perşembe) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL geçtiğimiz gün 19 seviyesinin üzerini test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 16 Şubat 2023 Perşembe gününün güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 19 TL'nin üzerini test etmişti! 16 Şubat 2023 Perşembe euro ve dolar fiyatlarında son durum

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Şubat 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. dolar/TL’de geçtiğimiz gün rekor seviye kaydedildi. 19 seviyesinin üzerini test eden döviz kurunda son durum merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte 16 Şubat 2023 Perşembe günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8512 TL'den yaptı.

Dolar 18,8478 TL alış fiyatından, 18,8547 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,2113 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.2074 TL alış ve 20.2154 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOLAR 19 TL'NİN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL geçtiğimiz gün (15 Şubat 2023 Çarşamba) 19 seviyesinin üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kur 19’un üzerini gördükten hemen sonra 18,85 seviyelerine çekildi.

Dolar bugün 18,8478 TL alış fiyatından, 18,8547 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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Euro dolar

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