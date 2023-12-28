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Dolar ne kadar, euro kaç TL? 28 Aralık 2023 dolar ve euro alış - satış fiyatı

28.12.2023 06:38 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 28 Aralık 2023 Perşembe günü dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz kuru anlık takip ekranı...

Dolar ne kadar, euro kaç TL? 28 Aralık 2023 dolar ve euro alış - satış fiyatı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. 28 Aralık 2023 Perşembe günü dolar ile euroda son durum ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 29.3669 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.3616 liradan, satış fiyatı ise 29.3723 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.41'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.7782 TL'den yapan euro şu anda 32.7526 TL alış ve 32.8039 TL satış fiyatına sahip.

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