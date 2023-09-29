DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 29 EYLÜL 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 29 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.4395 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.4316 liradan, satış fiyatı ise 27.4475 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.26'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.0629 TL'den yapan euro şu anda 29.0228 TL alış ve 29.1032 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



