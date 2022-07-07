Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 7 Temmuz dolar kuru ne kaç TL?

Dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekildikten sonra yine yükseldi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar oldu? 7 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,04'lük yükselişle 17,2160 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,2100 ve güncel satış fiyatı 17,2220 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 17,20 TL bandında yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,1949 TLsatış fiyatı 17,2456 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,84'lük yükselişle yapan euro 17,6227 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5856 TL alış fiyatından, 17,6600 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 7 Temmuz Perşembe günü aynı dakikalarda 17,5793 TL alış fiyatı, 17,6250 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

