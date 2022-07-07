FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 7 Temmuz dolar kuru ne kaç TL?

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 7 Temmuz dolar kuru ne kaç TL?

07.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL yeniden rekora doğru koşuyor. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Önceki kapanışını yüzde 0,04'lük yükselişle 17,2160 seviyelerinde yapan dolarda son durum merak konusu oldu. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Temmuz Perşembe günü Dolar kurunda son durum...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 7 Temmuz dolar kuru ne kaç TL?

Dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekildikten sonra yine yükseldi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar oldu? 7 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,04'lük yükselişle 17,2160 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,2100 ve güncel satış fiyatı 17,2220 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 17,20 TL bandında yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,1949 TLsatış fiyatı 17,2456 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,84'lük yükselişle yapan euro 17,6227 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5856 TL alış fiyatından, 17,6600 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 7 Temmuz Perşembe günü aynı dakikalarda 17,5793 TL alış fiyatı, 17,6250 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılda 250 milyon lira kazanıyorlarYılda 250 milyon lira kazanıyorlar
Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...
Dikkat çeken ekonomi yorumu: Her ailenin kapısında otomobili varDikkat çeken ekonomi yorumu: Her ailenin kapısında otomobili var
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Kıdem tazminatına da zam geldi!

Kıdem tazminatına da zam geldi!

Memurlar zamlı maaşlarını yarın alacak: 707 lira...

Memurlar zamlı maaşlarını yarın alacak: 707 lira...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ampulle patates arasındaki inanılmaz bağlantı!

Ampulle patates arasındaki inanılmaz bağlantı!

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.