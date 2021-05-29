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Dolar ve euro ne kadar? 29 Mayıs Cumartesi dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

29.05.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsaların kapalı olduğu 29 Mayıs Cumartesi günü, dolar ve euro kuru yeşil ibre ile yukarıları işaret etmeye devam ediyor. Hafta başında serbest piyasalarda 8,4100 liradan alınan dolar 8,5647 seviyelerine kadar çıktı. Euro'da ise aynı şekilde yükselmeye devam ederek bugün 10,4419 seviyelerinde bulunuyor. Peki 29 Mayıs Cumartesi günü dolar ve euro cephesinde son durum ne? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hafta sonunun gelişi ile serbest piyasalardaki hareketlenmeler merak ediliyor. Özellikle yatırım yapan veya yatırım yapma fikrinde olup tercihini dolar ve eurodan yana kullanan vatandaşlar tarafından 29 Mayıs Cumartesi gününe ait anlık piyasa hareketler araştırılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,78 artış ile 8,565 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. İşte 29 Mayıs Cumartesi dolar ve euro kurundaki son durum...

29 Mayıs Cumartesi Dolar ve Euro kurundaki son durum

Ekonomistlerce yorumlanan dolar endeksinde salı günü etkili olan düşüş eğilimi dün tersine döndüğü görüldü. Borsaların kapalı olduğu bu günde dolar ve euro kurundaki hareketlenmeler ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Amerikan Doları, bugün itibarıyla % 0,78 artışla 8,565 liradan işlem görüyor. Dün borsaların açık lan son gününde ise 8,58'de işlem görerek haftayı kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Euro kuru, bugün itibarıyla % 0,51'lik bir artışla 10,4419 liradan işlem görüyor. Önceki gün ise 10,44 seviyelerine işlem görerek piyasayı kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla alışı 12,1400 seviyelerindeyken, satışı ise 12,1759 liradan işlem görüyor. Haftanın kapanışını ise 12,12 TL olarak yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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