Dolar ve euro ne kadar? 29 Mayıs Cumartesi dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

Hafta sonunun gelişi ile serbest piyasalardaki hareketlenmeler merak ediliyor. Özellikle yatırım yapan veya yatırım yapma fikrinde olup tercihini dolar ve eurodan yana kullanan vatandaşlar tarafından 29 Mayıs Cumartesi gününe ait anlık piyasa hareketler araştırılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,78 artış ile 8,565 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. İşte 29 Mayıs Cumartesi dolar ve euro kurundaki son durum...

29 Mayıs Cumartesi Dolar ve Euro kurundaki son durum

Ekonomistlerce yorumlanan dolar endeksinde salı günü etkili olan düşüş eğilimi dün tersine döndüğü görüldü. Borsaların kapalı olduğu bu günde dolar ve euro kurundaki hareketlenmeler ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Dolar ne kadar? Amerikan Doları, bugün itibarıyla % 0,78 artışla 8,565 liradan işlem görüyor. Dün borsaların açık lan son gününde ise 8,58'de işlem görerek haftayı kapattı.

Euro ne kadar? Euro kuru, bugün itibarıyla % 0,51'lik bir artışla 10,4419 liradan işlem görüyor. Önceki gün ise 10,44 seviyelerine işlem görerek piyasayı kapattı.