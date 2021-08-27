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Dolar ve euro ne kadar? İşte 27 Ağustos Cuma döviz fiyatları…

27.08.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlardaki düşüş trendi ile dikkat çeken dolar ve euro fiyatları için kritik gün… Piyasalar, döviz fiyatlarını doğrudan etkileyecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumunu yakından takip ediyor. Dolar, euro ve diğer döviz kurları, 27. Ağustos Cuma gününe düşüşle başladı.

27 Ağustos Cuma, haftanın son işlem gününde dolar, euro ve sterlin fiyatları, Jackson Hole toplantısının ardından yapılacak açıklamalara göre hareket edecek. Fed Başkanı Powell, bugünkü toplantıda açıklamalarda bulunacak. Döviz kurları da bu önemli gelişmeye bağlı kitlenniş durumda. Haftanın son işlem gününde döviz fiyatlarında düşüş görüldü.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar 8,38 TL, avro 9,86 TL, sterlin ise 11,49 TL'den işlemlerini sürdürüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmadan önce, döviz piyasalarında oynak bir seyir izlendiğini vurgulayarak, yatırımcıların bekle-gör tutumuna geçişiyle işlemlerin nispeten dar bir bantta gerçekleşebileceğini ifade etti.

Dolar endeksi için 93 seviyesinin kritik eşik olduğunu, bundan sonraki yön tayininin kırılma yönüne göre belirlenebileceğini vurgulayan analistler, döviz kurlarının yurt içi ve yurt dışı piyasalarına göre işlemlerini sürdürdüğünü vurguladı.

 

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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