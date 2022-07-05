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Dolar yeniden 17 sınırında! Altın fiyatlarında ise 'ters köşe' yaptıracak tahmin... Piyasalar yeniden hareketlendi

05.07.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, küresel tarafta dolar güçlenirken yurt içinde son enflasyon oranı TL’yi baskılamaya devam ediyor. Altın fiyatları ise resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler arasında yön arayışının sürdürüyor. Bu kapsamda dolar/TL kuru 16,98’e yükselerek 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın fiyatı üzerinde etkili ons altın fiyatı içinse ANZ Bank ekonomistlerinden ters köşe yaptıracak bir değerlendirme geldi.

Dolar yeniden 17 sınırında! Altın fiyatlarında ise 'ters köşe' yaptıracak tahmin... Piyasalar yeniden hareketlendi

Başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD'nin enflasyonla mücadelede Çin'e uyguladığı tarifelerin bir kısmını kaldırabileceğine yönelik haber akışı küresel piyasalarda risk iştahını sınırlı da olsa desteklerken, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerdeki işaretler öncesi yatırımcılar temkinli duruşunu koruyor.

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6-18 AY İÇİNDE RESESYONA GİREBİLİR

Dış basında çıkan haberlerde, ABD Hazine Bakanı ile Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He'nin tarifeler üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, konuya ilişkin gelişmelerin pay piyasalarında oynaklığı artırması bekleniyor. Söz konusu haber akışıyla ABD'nin tahvil piyasalarında satış eğilimi etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yaklaşık 7 baz puan yükselişle yüzde 2,96 seviyesinde bulunuyor.
ABD swap piyasalarındaki fiyatlamalarda ise 10 yıllık tahvil faizinin 3 aylık forward oranı ile 3 aylık hazine bonosunun 3 aylık forward oranı arasındaki fark yüzde eksi 0,30'la ülkenin gelecek 6 ila 18 ay içinde resesyona girebileceğini fiyatlamaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali oldukça zayıflamış bulunuyor.

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DOLAR YENİDEN 17 SINIRINDA

105,5 ile son 20 yılın en yüksek seviyesinde seyreden dolar endeksinin etkisiyle gelişen ülke paraları haftaya düşüşle başladı. Küresel tarafta dolar güçlenirken yurt içinde ise son enflasyon oranı TL’yi baskılamaya devam ediyor. Enflasyon ve faiz makası yüzde 65’e yaklaşarak rekor şekilde açılırken uygulanan yeni modele bağlı Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi de beklenmiyor. Bugün dolar/TL kuru yüzde 1’e yakın yükselişle 16,98’e çıktı ve 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

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“YÜZDE 78 ZİRVE DEĞİL”

Ekonomistler geçen ay 17,40 üzerini test ederek 20 Aralık’taki tarihi zirve sonrası en yüksek seviyeyi gören dolar kurunda negatif etki olarak enflasyonun belirleyici olduğunu söylüyor. Son ayda yeniden artışın hızlanması nedeniyle yüzde 78’lik seviyenin zirve olmama olasılığı dikkate alınıyor. JP Morgan, hem para politikasındaki tepkisizlik hem de küresel görünümün katkısıyla enflasyondaki yükselişin gelecek aylarda da devam edebileceğine dikkat çekerek yıl sonu enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Kurum, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5’ten yüzde 63,1’e çıkardı.

GRAM VE ONS ALTIN FİYATLARI

Dün, ons altındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 977,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 983 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.612 lira, Cumhuriyet altını da 6.587 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.802 dolardan işlem görüyor.

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“ALTIN FİYATI 1.900 DOLAR SEVİYESİNE DOĞRU YÜKSELECEK”

Yatırımcılar altın fiyatlarına ilişkin yorum ve analizleri araştırırken ANZ Bank ekonomistlerinden yeni bir değerlendirme yapıldı. Altın fiyatlarının mevcut seviyelerde destek bulmasını ve 1.900 dolara doğru hareket etmesini bekleyen ekonomistler, hisse senedi piyasası zayıflığının ve devam eden jeopolitik belirsizliğin yatırımcı talebini destekleyeceğini söylüyor. Bu bağlamda ekonomistler, şu değerlendirmeyi yapıyor:

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“Agresif faiz artışlarına ilişkin artan beklentiler ve daha güçlü bir dolar, altın için ters rüzgarlar. Yine de, hisse senedi piyasası zayıflığının ve devam eden jeopolitik belirsizliğin yatırımcı talebini desteklemesi mümkün. Altının, mevcut seviyelerin yakınında taban bulmasını ve 1.900 dolarlık yukarı yönlü potansiyel hedefi bekliyoruz.”


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