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'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.05.2024 10:28
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Tasarruf tedbirleri ve ekonomideki gelişmelerle ilgili gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti MKYK'sında sunum yaptı. Üyelerin 'dolar yükselir mi?' sorusunu yönelttiği Bakan Şimşek'in toplantıda 'Bırakırsak düşer' dediği öğrenildi. Bakan Şimşek ayrıca dalgalanmaların olabileceğini ancak doların 40'a sıçramasını beklemediğini ifade etti.

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerini anlattı. Bakan Şimşek’in özellikle kur politikası konusunda dikkat çekici mesajlar verdiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunum yaptı. Toplantıda Şimşek, tasarruf tedbirlerini anlatarak, MKYK üyelerinin sorularını yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİME RAĞMEN TAVİZ VERMEDİ"

Ekonomim.com'daki habere göre Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomi programını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” dediği öğrenildi.

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"HER YERİ SIKIYORUZ"

Edinilen bilgilere göre; Bakan Şimşek, MKYK toplantısında, tasarruf tedbirlerini de kapsamlı bir şekilde anlattı. Alınan tüm tedbirlerin uygulanacağını aktaran Bakan Şimşek, “Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz” dediği belirtildi.

"DOLAR YÜKSELİR Mİ?"

Partililerin, “Ekonomi politikasını bilin ve sokakta anlatın" önerisinde bulunduğu kaydedildi. MKYK üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Şimşek, “dolar yükselir mi?“ sorularına, "Şu anda bırakırsak düşecek. Biz Merkez Bankası ile alım yapıyoruz o yüzden düşmüyor. Bu durum bir süre daha devam eder. Uzun vadede doları dalgalanmaya bırakacağız. Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama 40 TL gibi sıçramalar olmayacak" değerlendirmesinde bulunduğu dile getirildi.

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"YATIRIM ALMAMIZ LAZIM"

Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.

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