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Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

Ara tatile çok kısa bir süre kala hem vatandaşın planı hem de otogarlar hazırken biletler hızla tüketince adeta sefer yetişmedi ve ek seferler konuldu. Dönüş bileti almayan vatandaşa ise "Bir an önce biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz" uyarısı geldi.

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'
Hande Dağ

Ara tatile artık çok kısa bir süre kala otogarlar da tatil planları da hazır. Herkesin rotası birbirinden farklı ancak biletlerin çoğu tükenince talep üzerine 5.000 ek sefer daha konuldu.

Dolu gidip dolu geliyor: İlginç yoğunluk Vatandaşa uyarı Bir önce alın 1

Show Haber'de yer alan habere göre; firma yetkili Melih Demirbaş "Otogarda ilginç bir yoğunluk var. Çünkü ilk ara tatilimiz bu tatil bizim. Araçlarımız da zaten dolu gidip dolu geliyor" dedi.

Dolu gidip dolu geliyor: İlginç yoğunluk Vatandaşa uyarı Bir önce alın 2

Ara tatil yaklaştı. Bazısı rotasını tatil beldelerine çevirirken bazısı da memleketini tercih etti. Şoför İdris Kaya da "Malum tatil de başlıyor. Kavuşamayanları kavuşturmaya götürüyoruz. Kimisi ailesine, kimi sevdiklerine, kimi eşine, dostuna ziyarete gidiyor" dedi.

EK SEFER DÜZENLENDİ

9 günlük ara tatile artık çok kısa bir süre kaldı. Biletlerin yarıdan fazlası tükenirken talebin karşılanması için 5.000 ek sefer düzenlendi.

Dolu gidip dolu geliyor: İlginç yoğunluk Vatandaşa uyarı Bir önce alın 3

"DÖNÜŞLERDE YOĞUNLUK OLACAK"

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım "Ayın 20'si, 21'inde dönüşlerde yoğunluk olacak, öyle görülüyor. Bu geçici bir hareketlilik" ifadelerini kullandı.

Dolu gidip dolu geliyor: İlginç yoğunluk Vatandaşa uyarı Bir önce alın 4

Firma yetkili Melih Demirbaş da "Daha çok tatil yerlerini tercih ediyorlar. Günlük yolcu sayımız 21-22 bin civarındayken ara tatillerde 27-28 bine kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.

Dönüş bileti almayanlar için ise bir uyarı yapıldı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım "Vatandaşlara da bir an önce biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ara tatil otobüs bileti sefer
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