Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

Ara tatile artık çok kısa bir süre kala otogarlar da tatil planları da hazır. Herkesin rotası birbirinden farklı ancak biletlerin çoğu tükenince talep üzerine 5.000 ek sefer daha konuldu.

Show Haber'de yer alan habere göre; firma yetkili Melih Demirbaş "Otogarda ilginç bir yoğunluk var. Çünkü ilk ara tatilimiz bu tatil bizim. Araçlarımız da zaten dolu gidip dolu geliyor" dedi.

Ara tatil yaklaştı. Bazısı rotasını tatil beldelerine çevirirken bazısı da memleketini tercih etti. Şoför İdris Kaya da "Malum tatil de başlıyor. Kavuşamayanları kavuşturmaya götürüyoruz. Kimisi ailesine, kimi sevdiklerine, kimi eşine, dostuna ziyarete gidiyor" dedi.

EK SEFER DÜZENLENDİ

9 günlük ara tatile artık çok kısa bir süre kaldı. Biletlerin yarıdan fazlası tükenirken talebin karşılanması için 5.000 ek sefer düzenlendi.

"DÖNÜŞLERDE YOĞUNLUK OLACAK"

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım "Ayın 20'si, 21'inde dönüşlerde yoğunluk olacak, öyle görülüyor. Bu geçici bir hareketlilik" ifadelerini kullandı.

Firma yetkili Melih Demirbaş da "Daha çok tatil yerlerini tercih ediyorlar. Günlük yolcu sayımız 21-22 bin civarındayken ara tatillerde 27-28 bine kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.

Dönüş bileti almayanlar için ise bir uyarı yapıldı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım "Vatandaşlara da bir an önce biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.