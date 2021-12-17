FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Döviz piyasasındaQki hareketliliğin ardından TOBB'dan acil önlem çağrısı

Döviz piyasasındaQki hareketliliğin ardından TOBB'dan acil önlem çağrısı

17.12.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, döviz piyasasındaki hareketliğin birçok firmayı endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyleyerek, acil önlem çağrısında bulundu.

Döviz piyasasındaQki hareketliliğin ardından TOBB'dan acil önlem çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasalarda yaşanan çalkantının ve döviz kurlarının geldiği seviyenin bir çok firmayı endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" diye ekledi.

MERKEZ BANKASININ BEŞİNCİ MÜDAHALESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun bugün 17 liranın üstünü görmesinin ardından müdahale gerçekleştirildi. Merkez Bankası bu işlemle birlikte beşinci kez müdahale etmiş oldu.

TCMB'nin müdahalesinin ardından değerlendirmede bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da Twitter paylaşımında, "Merkez Bankası açıklaması sağlıksız fiyat oluşum nedeni ile müdahale edilmiştir, dün faiz indirirken belli değilmiydi. Önümüzü görmek istiyoruz inen faiz bankalara yansımıyor maliyetleri arttırıyor" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş üstü aylığı değişti!Kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş üstü aylığı değişti!
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başlıyorBakan duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Dolar ve euro rekor kırdı!

Dolar ve euro rekor kırdı!

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.