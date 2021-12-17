Döviz piyasasındaQki hareketliliğin ardından TOBB'dan acil önlem çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasalarda yaşanan çalkantının ve döviz kurlarının geldiği seviyenin bir çok firmayı endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" diye ekledi.

Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor.



Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) December 17, 2021

MERKEZ BANKASININ BEŞİNCİ MÜDAHALESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun bugün 17 liranın üstünü görmesinin ardından müdahale gerçekleştirildi. Merkez Bankası bu işlemle birlikte beşinci kez müdahale etmiş oldu.

TCMB'nin müdahalesinin ardından değerlendirmede bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.

Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz. — Erdal BAHÇIVAN (@erdal_bahcivan) December 17, 2021

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da Twitter paylaşımında, "Merkez Bankası açıklaması sağlıksız fiyat oluşum nedeni ile müdahale edilmiştir, dün faiz indirirken belli değilmiydi. Önümüzü görmek istiyoruz inen faiz bankalara yansımıyor maliyetleri arttırıyor" dedi.

Merkez Bankası açıklaması sağlıksız fiyat oluşum nedeni ile müdahale edilmiştir dün faiz indirirken belli değilmiydi ❗️❗️önümüzü görmek istiyoruz inen faiz bankalara yansımıyor maliyetleri arttırıyor @BloombergHT @Merkez_Bankasi @RHisarciklioglu — Ender YORGANCILAR (@EYorgancilar) December 17, 2021



