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DSİ İŞÇİ ALIMI KURASI 2023: İŞKUR ile DSİ sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta? Devlet Su İşleri'ne 908 işçi alınacak

02.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ işçi alımı kura çekilişi tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar İŞKUR üzerinden 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayan başvuru sürecinin 24 Nisan'da sona ermesinin ardından hız kazandı. Devlet Su İşleri'ne 908 işçi alınacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, DSİ sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta? İŞKUR ile DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURASI 2023: İŞKUR ile DSİ sürekli işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta? Devlet Su İşleri'ne 908 işçi alınacak

DSİ işçi alımı kura çekilişinin ne zaman ve saat kaçta yapılacağı İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. DSİ işçi alımı kura çekimi ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, DSİ işçi alımı kura çekimi ile ilgili detaylar...

DSİ kura çekilişi

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzuruda yapılacak.

Kura yeri, saati, istenen evraklar v.b. bilgiler işçi alımı yapılacak Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacak.

DSİ kura çekilişi

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ işçi alımı başvuruları 17 Nisan - 24 Nisan tarihleri arasında alındı.

DSİ sürekli işçi alımı sonuçlarıyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

DSİ işçi alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden de açıklanacak.

Konya ilişkin duyuru yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DSİ kura çekilişi

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI KONTENJANLAR

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama için tıklayınız

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