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DSİ KURA ÇEKİMİ 2023: İŞKUR ile DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

25.04.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayan başvuru sürecinin 24 Nisan'da sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Devlet Su İşleri işçi alımı ilanlarında belirtilen şartları taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvuruda bulundular. Kuruma 908 sürekli işçi alınacak. Peki, İŞKUR ile DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

DSİ KURA ÇEKİMİ 2023: İŞKUR ile DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

DSİ işçi alımı kura çekilişi tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuru yapan kişiler tarafından merak konusu oldu. DSİ işçi alımı kura çekimi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, DSİ işçi alımı kura çekimi ile ilgili merak edilenler...

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ işçi alımı başvuruları 17 Nisan - 24 Nisan tarihleri arasında alındı.

DSİ sürekli işçi alımı sonuçlarıyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

DSİ işçi alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden de açıklanacak.

Konya ilişkin duyuru yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI KONTENJANLAR

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama için tıklayınız

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