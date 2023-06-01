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DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 1 Haziran 2023 Perşembe İŞKUR ile 819 DSİ işçi alımı kura çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

31.05.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ kura çekimi canlı izleme ekranı 1 Haziran 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve yazılı, sözlü ile uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak. Peki, DSİ kura çekimi canlı izleme imkanı var mı? 819 DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte DSİ işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı...

DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 1 Haziran 2023 Perşembe İŞKUR ile 819 DSİ işçi alımı kura çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DSİ kura çekimi canlı izleme ekranı İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Devlet Su İşlerine 819 sürekli işçi alınacak ve bu kişiler noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Birçok kişi "2023 DSİ kura çekimi canlı yayınlanacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte DSİ işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı...

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DSİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENİR Mİ, NEREDE YAYINLANACAK?

DSİ kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyuruldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

DSİ işçi alımı kura çekilişi 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak.

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DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacaktır.

Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir."

DSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı kura sonuçları bugün açıklanacak.

DSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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