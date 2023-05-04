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DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Devlet Su İşleri işçi alımı asil ve yedek isim listesi

04.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ kura sonuçları isim listesi İŞKUR'da yayımlanan ilanlara başvuruda bulunan kişiler tarafından merak edildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 908 sürekli işçi alınacak Başvuru sürecinin Nisan ayında tamamlanmasının ardından beklenen kura çekilişi geçtiğimiz gün yapıldı. Asil ve yedek adaylar listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları asil ve yedek isim listesine dair detaylar...

DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Devlet Su İşleri işçi alımı asil ve yedek isim listesi

DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi başvurularını 22 Nisan Cumartesi gününe kadar tamamlayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Devlet Su İşleri'ne alınacak 908 işçi için 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrası şimdi gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi bölge müdürlükleri tarafından duyurulacak. İşte DSİ kura çekimi sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DSİ kura çekilişi

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs'ta yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

DSİ kura çekilişi

DSİ İŞÇİ ALIMI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR'daki ilanlara başvuruda bulunan kişiler DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesini bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinde yayımlanacak ilanla öğrenebilecekler.

DSİ kura çekilişi

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