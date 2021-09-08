DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulaması! 2021 Devlet Su İşleri kura sonuçları asil ve yedek listesi

Devlet Su İşleri (DSİ), 27 Ağustos’a kadar yapılan başvuruların ardından kura çekim işlemlerini tamamladı. Ağır vasıta şoföründen bekçiye, teknisyenden aşçıya, topoğraftan hidroloğa kadar birçok kadroda işçi alımı yapacağını duyuran DSİ, asil ve yedek olmak üzere kura sonuçlarını açıkladı.

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Devlet Su İşleri (DSİ) kura sonuçları isim listesi, kurumun internet sayfasından paylaşıdı. Ambar işçisi, ağır vasıta hizmetleri için şoför, akaryakıtçı, usta, kompresör operatörü, sondaj işçisi, laborant, vinç operatörü, hidrolog, topoğraf, teknisyen, aşçı ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak olan pozisyonların deneme süresi dört (4) ay olarak açıklandı.

DSİ kura sonucu için yapılan açıklamada; Bölge Müdürlüğüne alınacak olan 89 adet işçi için Noter huzurunda 6 Eylül 2021’de yapılan kura sonucunda asil ve yedek olarak belirlenen kişilere ait liste ve istenen belgelerin yayınlandığı belirtildi.

Asil adaylığa hak kazanan vatandaşların evraklarını 9 Eylül 2021’den 14 Eylül 2021 saat 17.00’ ye kadar Bölge Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerektiği açıklandı.

Asil adaylardan belgeleri istenen tarihte teslim etmeyenler ya da belgelerin komisyonca incelenmesinin ardından istenen şartları taşımayanların tespitinin ardından, yedek adaylardan da evraklarının isteneceği kaydedildi.

DSİ SONUÇLARINDA İSMİ AÇIKLANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

DSİ KURA ÇEKİMİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ



