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DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

07.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle Şubat ayında açıklanması planlanan sonuçlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Birçok kişi internette "2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. Peki, DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

DSİ personel alımı sonuçları merak konusu oldu. Başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanan kuruma 1273 personel alınacak. DSİ personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar kurumun internet sitesini inceliyor. İşte, DSİ personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ personel alımı sonuçları 7 Şubat'ta erişime açılacaktı. Fakat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası kurumun resmi adresinden yapğılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır.

Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir."

7 Şubat'ta açıklanması planlanan DSİ personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ personel alımı sonuçlarının Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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