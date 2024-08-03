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'Dublör' sürücü adayına son! Ehliyet sınavına yeni düzenleme geldi: Artık canlı ortamda fotoğraf çekilecek

03.08.2024 14:38
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Geçtiğimiz ay ehliyet sınavına ilişkin bazı değişiklikler yapılmış, alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Alınan kararlardan en önemlisi ise sınavda dublör kullanmaların önüne geçecek düzenleme oldu. Konuya ilişkin detayları paylaşan trafik eğitmenleri, sürücü adaylarının kursa kayıtları sırasında canlı ortamda fotoğraflarının çekileceğini ifade etti.

'Dublör' sürücü adayına son! Ehliyet sınavına yeni düzenleme geldi: Artık canlı ortamda fotoğraf çekilecek

Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmıştı. 2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak.

İKİ GÜZERGAHTAN BİRİ KURA İLE SEÇİLECEK

Ehliyet alacakların yeni düzenleme ile dikkat etmesi gereken hususları belirten Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, paralel parkta oval bir şekilde paralel park aşamasının yapılacağını söyledi. Uzman isim, "Sınav süresi 35 dakikayken artık 40 dakika olarak uygulanacak. Daha önce sabit bir güzergahımız varken sınav güzergahı artık iki güzergah olacak ve sınav sabahı görevli komisyonlar kura çekerek sürücü adayımıza göre kura neticesinde ki bir güzergahta sınava tabi tutacak. Geri parkta daha önce bir hamle ile içeri giriş ve aracı park etmek, iki hamleyle düzeltme varken, yapılan değişiklik ile bir hamle daha uzatılıyor yani bir hamle daha fazladan yapma şansı tanınacak" diye değerlendirmede bulundu.

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U DÖNÜŞÜ NOKTASI OLACAK

Yeni düzenleme ile U dönüşünün yapılacağını belirten Çelepkolu, "Sınav güzergahlarında müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacaklardır. En önemli nokta ise özellikle bizim bölgemizde diğer ileride de bizim karşılaştığımız joker sorunu var. Joker sorunu nedir? Bir öğrencinin yerine başkasının sınava girmesidir. Artık sürücü kursuna gelip kayıt olan kişi müracaat formunu kendisi doldurduktan sonra canlı ortamda sürücü kursu tarafından fotoğrafı çekilip Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİS'e fotoğrafını aktaracağız. Bunun yanında bir de biyometrik fotoğrafını da sisteme aktaracağız. Böylelikle bakanlık bunun önüne bir nebze olsun geçmiş olacak. Yine engellilere yönelik bazı çalışmalar olacak. Engeli vatandaşımız kendi aldığı araca uygun tertibat sağlanırsa belki de kendi aracıyla sınava girebilecek" şeklinde konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ehliyet sınavı
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