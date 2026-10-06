Düğüne saatler kala evlilikten vazgeçti! Yargıtay’dan emsal tazminat kararı

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, düğün günü evlenmekten vazgeçen erkekle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, erkeğin düğün günü sarf ettiği sözlerin kadının kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna vararak, uygun miktarda manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

İstanbul’da evlenme kararı alan çift, düğün tarihini 26 Temmuz 2020 olarak belirledi. Ancak düğünden bir gün önce, 25 Temmuz’da düzenlenen kına gecesinde erkeğin eline de altın konulması konusunda taraflar arasında tartışma yaşandı. Ertesi gün kız tarafı düğün hazırlıklarını sürdürürken erkek evlenmekten vazgeçti. Kararını telefonla bildiren erkek, “Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım” diyerek düğüne gelmeyeceğini söyledi.

DÜĞÜN GÜNÜ GELEN VAZGEÇİŞ DAVALIK OLDU

Nişanın bozulmasının ardından erkek tarafı, nişanın bozulması nedeniyle tazminat ve hediyelerin iadesi talebiyle dava açtı. Kadın da karşı dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Bakırköy 13’üncü Aile Mahkemesi, hediye ziynetlerin bir bölümünün iadesine karar verdi. Mahkeme, hediyelerin iadesine ilişkin talebin bir bölümünü ve tarafların manevi tazminat taleplerini ise reddetti.

TAZMİNAT TALEBİ İÇİN YENİDEN YARGILAMA YOLU

İlk derece mahkemesinin kararının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56’ncı Hukuk Dairesi’ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2024 yılında verdiği karar sonrasında taraflar dosyayı temyize götürdü.

Erkek tarafı; iadesine karar verilen hediye ziynetlerin değeri ve faiz hükmü kurulmaması, hediyelerin iadesi talebinin reddedilen kısmı, manevi tazminat talebinin reddi ve vekalet ücreti yönünden temyiz başvurusunda bulundu. Kadın tarafı ise karşı davada istediği manevi tazminatın reddedilmesi yönünden kararı temyiz etti.

YARGITAY MANEVİ TAZMİNATIN ÖNÜNÜ AÇTI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, erkeğin tüm temyiz itirazlarını reddetti. Kadının manevi tazminat talebini değerlendiren Daire, Türk Medeni Kanunu’nun 121’inci maddesine göre, nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan uygun miktarda manevi tazminat isteyebileceğini belirtti.

Kararda, nişanın bozulmasının taraflarda farklı ölçülerde üzüntü oluşturmasının doğal olduğu ve bu durumun tek başına manevi tazminat gerekçesi sayılamayacağı ifade edildi. Ancak nişanın bozulması nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığının ispatlanması halinde manevi tazminata hükmedilebileceği kaydedildi.

“KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL SONUCUNU DOĞURUR”

Yargıtay kararında, çiftin 26 Temmuz 2020’de evlenmek üzere gün aldığı, bir gün önceki kına gecesinde erkeğin eline altın konulması konusunda tartışma çıktığı ve düğün günü erkeğin evlenmekten vazgeçtiği aktarıldı.

Erkeğin telefonla “Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım” diyerek düğüne gelmeyeceğini bildirdiği hatırlatılan kararda, nişanı haksız olarak bozan tarafın erkek olduğu belirtildi. Yargıtay, “Erkeğin düğün günü olan bu söylemleri kadının kişilik haklarını ihlal sonucunu doğurur” değerlendirmesinde bulundu.

TAZMİNATIN MİKTARINDA HAKKANİYET VURGUSU

Yargıtay, olay nedeniyle belirlenecek manevi tazminatın hakkaniyete uygun olması gerektiğini vurguladı. Tazminatın ceza niteliğine bürünmemesi ve karşı taraf açısından bir zenginleşme aracı haline gelmemesi gerektiği belirtildi.

Bu gerekçelerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56’ncı Hukuk Dairesi’nin kararını, kadının manevi tazminat talebinin reddi yönünden kadın yararına bozan Yargıtay, erkeğin tüm temyiz itirazlarını reddetti. Kararın bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümleri ise onandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır