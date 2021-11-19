FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dün Merkez Bankası açıkladı! Banka devlerinden yeni faiz öngörüsü

Dün Merkez Bankası açıkladı! Banka devlerinden yeni faiz öngörüsü

19.11.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), faiz kararının ardından JP Morgan, Societe Generale ve Commerzbank yeni tahminlerini açıkladı. JP Morgan Aralık ayı yönlendirmesinin bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini ancak TCMB’nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti. Goldman Sachs ise 2022'de ilk faiz artışı için beklentisini üçüncü çeyrekten ikinci çeyreğe çekti.

Dün Merkez Bankası açıkladı! Banka devlerinden yeni faiz öngörüsü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentilere paralel 100 baz puan faiz indirmesine rağmen indirim için sınırlı alan kullanımının tamamlanmasını aralık ayında değerlendireceğini söylemesi tahminlerin yeniden şekillenmesine yol açıyor.

JP Morgan Ekonomisti Yarkın Cebeci yayımladığı notta PPK metninde yer alan aralık ayı yönlendirmesini okumanın bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini ancak TCMB’nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti. Cebeci önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklemediklerini kaydetti.

Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe ise politika yapıcıların nihayetinde patikayı değiştireceklerini düşündüklerini belirtti. Goldman ekonomistleri 2022 sonu yüzde 18 politika faizini korurken liradaki zayıflık ve enflasyon sebebiyle gevşek duruşu korumanın zorlaşacağını, bu yüzden 2022 ilk faiz artışını üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklediklerini söyledi.

SOCİETE GENERALE İLK ÇEYREKTE FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Societe Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen, Aralık ayında 100 baz puan indirim beklediklerini söyledi.

Kalen, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede 2022'de acil bir faiz artışı yaşanabileceğine dikkat çekti. Kalen, önümüzdeki günlerde Türk lirasında hızlı düşüş yaşanacağını ve Merkez Bankası'nın para politikasının tersine döneceğini ve gelecek yılın ilk çeyreği sonu itibariyle faizin yüzde 19'a çıkacağını öngördü.

COMMERZBANK ARALIK'TA 50 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Bloomberg HT yayınına katılan Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose da Aralık ayında faiz indirimi beklediklerini söyledi.

Ghose, "Makroekonomik bakış açısıyla değerlendirildiği zaman faizlerin indirilmemesi gerekiyor. Bugünkü karar piyasaların halihazırda fiyatlamasının büyük ihtimalle dengeleyici bir adımıydı. Merkez Bankası hala para politikasını sürdürülemez bir noktaya doğru götürüyor. Ekonomiyi ve döviz kurunu kötü etkileyebilir. Aralık ayında benzer şekilde bizde 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Cumhurbaşkanının faizler hakkındaki mesajlarını dinliyor olacaklardır." dedi.

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı!Son Dakika: Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DİSK, asgari ücret ve en düşük emekli maaşı talebini açıkladıDİSK, asgari ücret ve en düşük emekli maaşı talebini açıkladı
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Marketlerde kota dönemi başladı!Marketlerde kota dönemi başladı!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta zam geliyor

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

Marketlerde kota dönemi başladı!

Marketlerde kota dönemi başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Ekonomistlerden dolar yorumu

Ekonomistlerden dolar yorumu

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.