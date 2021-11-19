Dün Merkez Bankası açıkladı! Banka devlerinden yeni faiz öngörüsü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentilere paralel 100 baz puan faiz indirmesine rağmen indirim için sınırlı alan kullanımının tamamlanmasını aralık ayında değerlendireceğini söylemesi tahminlerin yeniden şekillenmesine yol açıyor.

JP Morgan Ekonomisti Yarkın Cebeci yayımladığı notta PPK metninde yer alan aralık ayı yönlendirmesini okumanın bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini ancak TCMB’nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti. Cebeci önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklemediklerini kaydetti.

Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe ise politika yapıcıların nihayetinde patikayı değiştireceklerini düşündüklerini belirtti. Goldman ekonomistleri 2022 sonu yüzde 18 politika faizini korurken liradaki zayıflık ve enflasyon sebebiyle gevşek duruşu korumanın zorlaşacağını, bu yüzden 2022 ilk faiz artışını üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklediklerini söyledi.

SOCİETE GENERALE İLK ÇEYREKTE FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Societe Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen, Aralık ayında 100 baz puan indirim beklediklerini söyledi.

Kalen, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede 2022'de acil bir faiz artışı yaşanabileceğine dikkat çekti. Kalen, önümüzdeki günlerde Türk lirasında hızlı düşüş yaşanacağını ve Merkez Bankası'nın para politikasının tersine döneceğini ve gelecek yılın ilk çeyreği sonu itibariyle faizin yüzde 19'a çıkacağını öngördü.

COMMERZBANK ARALIK'TA 50 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Bloomberg HT yayınına katılan Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose da Aralık ayında faiz indirimi beklediklerini söyledi.

Ghose, "Makroekonomik bakış açısıyla değerlendirildiği zaman faizlerin indirilmemesi gerekiyor. Bugünkü karar piyasaların halihazırda fiyatlamasının büyük ihtimalle dengeleyici bir adımıydı. Merkez Bankası hala para politikasını sürdürülemez bir noktaya doğru götürüyor. Ekonomiyi ve döviz kurunu kötü etkileyebilir. Aralık ayında benzer şekilde bizde 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Cumhurbaşkanının faizler hakkındaki mesajlarını dinliyor olacaklardır." dedi.



