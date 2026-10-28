Dünya Bankasından finansman! Bakan Şimşek: Yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları için kullanılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından sağlanan 485 milyon dolarlık finansmanın işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları için kullanılacağını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü uygun koşullu dış finansmanla destekliyoruz.

Dünya Bankasından sağlanan 485 milyon dolarlık finansman işletmelerimizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları için kullanılacak.

Bu finansman aynı zamanda kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncelikleri olan iklim finansmanına adil ve kolay erişimi güçlendirmek, uyumu ve dönüşümü hızlandırmak, taahhütleri somut uygulamalara dönüştürmek ile de uyumludur.

İmalat sanayimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya, sürdürülebilir üretime geçişini desteklemeye devam edeceğiz"

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır