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Dünya devlerinden büyük talep gelince fiyatı arttı! Son 2 aydır dikkat çekici boyutta

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.11.2024 09:58
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Türkiye’nin fındık ve mamulleri ihracatı 2024 yılının ocak-ekim döneminde 254 bin 174 ton ve 2 milyar 61 milyon 706 bin dolara ulaştı. Fındık ve mamulleri ihracatında miktar olarak yüzde 14 yükselişe rağmen değer açısından yüzde 46’lık artış dikkat çekti. Birlik yetkilileri, son bir iki aydır yurt dışındaki büyük alıcıların fındığa büyük talep gösterdiğini bu yüzden birim fiyatlarının arttığını söyledi.

Dünya devlerinden büyük talep gelince fiyatı arttı! Son 2 aydır dikkat çekici boyutta

Dünyadaki büyük alıcıların talebi fındığa değer kattı! Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) alınan bilgiye göre, ocak-ekim döneminde yüzde 20’lik artışla 139 bin ton iç fındık ihraç edildi ve yüzde 57 oranında artışla 1 milyar 140 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. İşlenmiş fındıkta ise miktar olarak yüzde 7 artış yakalandı ve yüzde 34’lük yükselişle 916 milyon dolar gelir elde edildi.

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KABUKLU FINDIKTAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Kabuklu fındıktaki artış ise dikkati çekici boyutta oldu. 1 Eylül 2023 - 31 Ekim 2023 arasında 75 ton olan kabuklu fındık ihracatı, 2024’ün aynı döneminde yüzde 653 artarak 566 tona çıktı. Değer olarak ise yüzde 736’lık bir yükseliş yakalandı ve 2 milyon 158 bin lira döviz girdisi sağlandı.

Ocak-ekim döneminde ise kabuklu fındık ihracatı yüzde 179 yükselerek yaklaşık 800 tona, değer olarak ise yüzde 241 artarak 3 milyon 76 bin dolara ulaştı. Kabuklu fındıktaki ihracatın yaklaşık yüzde 71’i bu yılın eylül-ekim aylarında gerçekleşti.

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YURT DIŞINDAKİ BÜYÜK ALICILARDAN FINDIĞA BÜYÜK TALEP

Fındık ve mamulleri ihracatında miktar olarak yüzde 14 yükselişe rağmen değer açısından yüzde 46’lık artış dikkat çekti. Birlik yetkilileri, son bir iki aydır yurt dışındaki büyük alıcıların fındığa büyük talep gösterdiğini bu yüzden birim fiyatlarının arttığını bildirdi. (İHA)

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