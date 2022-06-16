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Dünya merkez bankaları tek tek duyurdu! Piyasalar merakla bunu bekliyor: Sırada TCMB'nin hamlesi var...

16.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam ABD Merkez Bankası Fed'in faizlerde sert bir artış yapmasının ardından birçok ülke faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar heyecanla bu kararı beklerken ekonomistlerin tahminleri de netleşti. Dünya merkez bankalarının aksine Türkiye'nin haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı bekleniyor.

Dünya merkez bankaları tek tek duyurdu! Piyasalar merakla bunu bekliyor: Sırada TCMB'nin hamlesi var...

ABD Merkez Bankası Fed dün akşam 1994 yılından bu yana en sert artışa imza atarak, politika faizini 75 baz puan yükseltti. Yılın geri kalanında ise 175 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Powell, 26-27 Temmuz'daki toplantıya işaret ederek, 50 yada 75 baz puan artışı yapabileceklerini söyledi. Powell, faiz kararının artış hızının verilere bağlı olacağını belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puan faiz artırımının ardından körfez ülkelerinin merkez bankaları da 25 ila 75 baz puan arasında değişen oranlarda faiz artırımına gitti. BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün merkez bankaları faiz artırdı. Asya'da da Fed'i takip eden Hong Kong ve Macau para otoritelerinden aynı seviyede faiz artışları geldi.

BREZİLYA’DA 2017’DEN BERİ EN YÜKSEK FAİZ ARTIRIMI

Brezilya Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan artırdı ve faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verdi. Merkez bankasının Copom olarak bilinen para politikası kurulu, politika faizini 2017 başından beri en yüksek seviye olan yüzde 13.25’e çıkardı.

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SON 11 TOPLANTIDA TOPLAM 1125 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Böylece COPOM, son 11 toplantısında faizi toplam 1125 baz puan artırmış oldu. COPOM’un enflasyon hedefi yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık yüzde 11,73 seviyesinde gelmişti.

İSVİÇRE’DEN BEKLENMEYEN HAREKET

İsviçre Merkez Bankası (SNB) de faiz artırım kervanına katılan bir diğer ülke merkez bankası oldu. Banka piyasaların beklemediği bir kararla parasal sıkılaştırmaya gitti ve faiz oranını 50 baz puan artırdı. SNB'den yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde -0,75'ten yüzde -0,25'e çıkarıldı. SNB son 25 toplantısında faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutuyordu. Yüzde 2 hedefleyen İsviçre'de enflasyon yıllık yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyor.

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AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN ACİL TOPLANTI

Avrupa'da yükselen enflasyonu frenlemek için faiz artırımına gideceğini açıklayan Avrupa Merkez Bankası, güney ülkelerinde faiz oranlarındaki yüksek artış nedeniyle acil toplandı. İki önemli karar alan Avrupa Merkez Bankası, "yeni borç krizi" endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını açıkladı. AMB, Avrupa'nın kuzey ülkeleir ve güney ülkeleri arasındaki faiz artış farkları arasındaki ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştireceğini de bildirdi.

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GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin 17'si faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1'i yüzde 13,00 seviyesine indirileceği tahmininde bulundu.
2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 9 ekonomistin tamamı faizi yüzde 14,00 olarak öngördü. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 14,00-25,00 aralığında oluşmuştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TCMB faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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ERDOĞAN’DAN FAİZ MESAJI: ‘KİMSE BUNU BEKLEMESİN’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında faizlere ilişkin açıklamada bulunmuştu. Erdoğan Türkiye'de teknik anlamda enflasyon değil, fiili hayat pahalılığı olduğunu söyledi ve, "Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine, faizi düşürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fed TCMB
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