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'Dünyada bir ilk' Türkiye'de üretildi: Doğal, yerli, milli ve ucuz...

15.03.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fizik Bölümü öğretim üyeleri tarafından beyaz kum midyesi kabuğundan doğal, yerli, milli ve düşük maliyetli olduğu bildirilen yangın söndürücü toz (yangın boğucu biyolojik toz) üretildi. Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Prof Dr. Hasan Baltaş, yapılan yangın söndürücü tozun dünyada bir ilk olduğunu belirterek, "Amacımız, bu ürünü ticarileştirmek ve ülkemize yerli ve milli yangın boğucu toz olarak kullanılarak ithalatın önüne geçmek" dedi.

'Dünyada bir ilk' Türkiye'de üretildi: Doğal, yerli, milli ve ucuz...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Hasan Baltaş ve bölümün öğretim üyeleriyle birlikte dünyada ilk olan bir projeye imza atıldı. 4 yıllık çalışmanın ardından alınan sonuçla birlikte beyaz kum midyesi kabuğundan doğal, yerli, milli ve düşük maliyetli yeni yangın boğucu biyolojik toz üretildi.

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Üretilen yangın boğucu biyolojik toz, metal yangınlarının söndürülmesinde eriyerek yapışmaması ve yangın söndürüldükten sonra kolay bir şekilde temizlenmesi ile dikkat çekiyor.

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ÇALIŞMA DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Prof Dr. Hasan Baltaş, yapılan yangın söndürücü tozun dünyada bir ilk olduğunu belirterek şöyle konuştu:

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“Biz bu çalışmayı 4 yıldır yapıyoruz. Son noktaya getirdik. Öncelikle Türkiye’nin yangın söndürücü tozlarda yurt dışına bağlı olduğunu biliyoruz. Tozun yüzde 95 ithal edildiği için bu da Türkiye ekonomisine büyük bir mali yük getirmekte.

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Biz bu sorunu çözmek ve kullandığımız malzeme olan atık midye kabuğunu kullanarak biz hem atık sorununu çözmek hem de çevreye döküldüğünde zararlı olduğu için bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla midye kabuğunu kullanarak yeni bir yangın boğucu toz elde ettik.

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Deniz canlısı olan midye kabuğundan bizim tarafımızdan üretildi. O yüzden de dünyada bir ilk olarak nitelendirdik. Fikir olarak da Türk Patent Kurumu'na müracatımızı yaptık, sonuçlarını bekliyoruz.

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Amacımız, bu ürünü ticarileştirmek ve ülkemize yerli ve milli yangın boğucu toz olarak kullanılarak ithalatın önüne geçmek”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize yangın söndürücü

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