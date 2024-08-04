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Dünyadaki hareketlilik piyasaları etkiliyor! İşte güncel altın fiyatları…Bugün gram, yarım, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL?

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
04.08.2024 17:52
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Ortadoğu’da ve ABD merkez bankasını açıklaması altın piyasasını hareketlendirdi. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını takip ederken, yaşanan hareketliliğin nasıl etkileri olacağını merak ediyor. 4 Ağustos 2024 altın fiyatları ne kadar? Bugün gram, yarım, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL?

Dünyadaki hareketlilik piyasaları etkiliyor! İşte güncel altın fiyatları…Bugün gram, yarım, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL?

4 Ağustos 2024 tarihindeki güncel altın fiyatları, piyasalardaki durumu yansıtmaya devam ediyor. Gün içerisinde altındaki fiyat dalgalanması Cumhuriyet altını, yarım ve tam altın, çeyrek, gram ve ons altın olmak üzere piyasanın tüm etkilerini hissettiriyor.
Yatırımcılar, altın alış ve satış fiyatlarındaki güncellemeleri yakından takip ederken, global piyasa hareketlerinin altın üzerindeki etkilerini değerlendiriyorlar.

Haftanın son gününde piyasalarda işlem gören altın türlerindeki güncel fiyatlar şu şekilde sıralandı;

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.608,16
2.608,81
% 5,89
23:59
Ons Altın / TL
81.050,25
81.215,65
% 191,83
23:59
Ons Altın / USD
2.443,37
2.443,98
% -2,77
23:59
Çeyrek Altın
4.173,05
4.265,40
% 9,62
23:59
Yarım Altın
8.320,03
8.530,81
% 19,26
23:59
Ziynet Altın
16.692,22
17.009,44
% 38,40
23:59
Cumhuriyet Altını
17.382,00
17.644,00
% -95,00
13:00
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Anahtar Kelimeler:
Altın gram
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