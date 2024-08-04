Dünyadaki hareketlilik piyasaları etkiliyor! İşte güncel altın fiyatları…Bugün gram, yarım, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL?

4 Ağustos 2024 tarihindeki güncel altın fiyatları, piyasalardaki durumu yansıtmaya devam ediyor. Gün içerisinde altındaki fiyat dalgalanması Cumhuriyet altını, yarım ve tam altın, çeyrek, gram ve ons altın olmak üzere piyasanın tüm etkilerini hissettiriyor.

Yatırımcılar, altın alış ve satış fiyatlarındaki güncellemeleri yakından takip ederken, global piyasa hareketlerinin altın üzerindeki etkilerini değerlendiriyorlar.

Haftanın son gününde piyasalarda işlem gören altın türlerindeki güncel fiyatlar şu şekilde sıralandı;