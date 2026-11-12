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Dünyanın en pahalı baharatında sezon erken bitti!

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranda hasat sezonu, kar yağışı nedeniyle kısaldı.

Dünyanın en pahalı baharatında sezon erken bitti!

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Safranbolu safranı; gıda, ilaç, kozmetik ve boya sanayisi gibi birçok alanda kullanılıyor. Serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu yönündeki etkisi nedeniyle "mutluluk iksiri" olarakda anılan safran, yemek ve tatlılarda aroma ve renklendirici olarak tercih ediliyor.

Bu yıl çiçeklenmenin erken başlamasıyla birlikte hasadına başlanan safranda, hafta sonu Karabük'te etkili olan kar yağışı hasat süresini kısalttı. Hasat çalışmaları devam ederken sezonun önceki yıllara kıyasla daha kısa sürmesi bekleniyor.

Dünyanın en pahalı baharatında sezon erken bitti! 1

Safran üreticisi Mine Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hasadın tamamlanmasına yaklaşık 8-10 gün kaldığını tahmin ettiklerini belirterek, bu yıl çiçeklenmenin önceki yıllara göre daha erken başladığını söyledi.

KAR YAĞIŞI ÇİÇEKLENME DÖNEMİNİ KISALTTI

Çiçeklenmenin başlangıçta oldukça yoğun ve verimli ilerlediğini anlatan Yılmaz, beklenmeyen kar yağışının süreci etkilediğini ifade etti. Karın erimesinin ardından bekleyen çiçeklerin birkaç gün içinde yeniden açtığını ancak sonrasında çiçeklenmenin yavaşladığını kaydeden Yılmaz, hava şartlarının hasat takvimini öne çektiğini dile getirdi.

Dünyanın en pahalı baharatında sezon erken bitti! 2

Yılmaz, "Aslında çiçeklenmemiz güzel gidiyordu, ancak beklenmeyen kar yağışı sebebiyle birazcık sekteye uğradı. Kar kalktıktan sonra bu iki-üç günlük süreçte bekleyen çiçekler bir anda açmaya devam etti. Ancak yeniden biraz geriledi" dedi.
Bu yıl, geçen yıllara göre çiçeklenmenin çok daha erken olduğunu ifade eden Yılmaz, "Zaten buna bağlı olarak erken bitmesini de bekliyorduk. Ancak kar daha da öne çekti diyebiliriz bunu. 30-35 gün sürdü yoğun, güzel çiçek dönemimiz. Ardından tekrardan yavaşlamaya başladı. Hasat, 40-45 sürüyor aslında. Hem erken aldığımız için hem de kar da çok erken yağdığı için süreci bir tık kısalttı" diye konuştu.

Dünyanın en pahalı baharatında sezon erken bitti! 3

ÇİÇEKLENME GÜZEL GEÇTİ

Çiçeklenme döneminin güzel başladığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Verim yine neredeyse stabil diyebiliriz. Tabii ki buna bitkiye güzel bakım da çok büyük bir etken. Şu an hala güzel gidiyor ancak son verimler, son elde ettiğimiz veriler, çiçeklenme tam bittikten sonra elde edilecek. Hem yurt içinden hem yurt dışından direkt gelenler veya yurt içinden turlarla gelenler çok yoğundu. Çiçeklenmenin son günlerinde de aslında hala ziyaretçilerimiz devam ediyor."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
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