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Duvar kağıdı ithalatında tarife kontenjanı açıldı

30.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlar için 1043 ton tarife kontenjanı açıldı.

Duvar kağıdı ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeliler için toplam 1043 ton olacak.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinde yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki "E-imza Uygulamalarına Giriş" bölümünde bulunan "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imzayla yapılacak.

Kaynak: AA

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