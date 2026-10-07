Düzce'den AB ülkelerine eylülde 774 ton iç fındık ihraç edildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "yeşil altın" olarak bilinen fındık mahsulünün hasadının büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Ülkenin fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin, ocak-eylül aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtilen açıklamada, mahsulün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026, martta 957, nisanda 1667, mayısta 839, haziranda 681, temmuzda 693, ağustosta 525, eylülde ise 774 ton olmak üzere toplam 7 bin 973 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır