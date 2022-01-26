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Düzenlemede sona gelindi! Kripto paradan vergi alınacak mı?

26.01.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para varlıklarına yönelik uzun zamandır üzerinde çalışılan yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. 10-12 maddeden oluşması beklenen teklifle kripto ticaret tüm yönleriyle düzenlenecek. Yatırımcının korunmasına ilişkin maddeler de olacak.

Düzenlemede sona gelindi! Kripto paradan vergi alınacak mı?

Kripto para düzenlemesinde sona gelindi. 10-12 maddeden oluşması planlanan teklifle amaç, Türkiye’de yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan kripto varlıkların alım satımının yapıldığı piyasayı düzenlemek.

BORSALARA SERMAYE ŞARTI GETİRİLECEK

Çalışmayla, kripto varlıkların alım satımını organize eden ve "yerel borsalar" olarak tabir edilen firmalara sermaye şartı getiriliyor.

Bu firmaların sermayesinin 1 milyar liranın altında olmaması yönünde görüşlerin olduğu ama yapılan piyasa çalışması sonrası limite ilişkin tam kararın verileceği ifade ediliyor.

Düzenlemeyle bu firmaların, ''finansal kurum'' halini almaları bankalar gibi, oranları, gelirleri ve karlarını şeffaf bir şekilde ortaya koymaları zorunlu olacak.

NTV'deki habere göre, Türkiye'deki kurallara tabi olmayan, MASAK denetiminin de dışında kalan yurt dışı kaynaklı borsaların Türkiye’de yerleşik sistem altyapısı kurmasına ilişkin maddenin de teklifte yer alması bekleniyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI KORUNACAK

Yatırımcının korunması için de bankacılık düzenlemesine benzer bir yapı da öngörülüyor. Firma sorumlu tutulacak, hapis cezası da devreye girebilecek.

Yerel borsalar, kendilerinde bulunan varlığının yüzde 97’sinin koruma altında olduğunu ileri sürseler de kripto varlıkların nasıl saklanacağına dair bir düzenleme de getirilmesi öngörülüyor.

KRİPTO PARADAN VERGİ ALINACAK MI?

Bireysel yatırımcıdan vergi alınmaması görüşü ağır basıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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