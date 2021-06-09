e-Devlet 3000 TL esnafa hibe desteği sorgulama sayfası! Esnafa 3000 TL hibe desteği ne zaman yatar?

Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık destek yapılacak. Bu destekler için 23 Haziran 23.59'a kadar başvuru alınacak. Esnaflar birinci ve ikinci grup olmak üzere ikiye ayrılıp gruba göre 3 bin veya 5 bin TL destek ödemesi yapılacak. e-Devlet 3000 TL esnafa hibe desteği nasıl ve nereden sorgulanır? Esnafa 3000 TL hibe desteği ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...
23 Mayısta başlayan esnafa hibe desteği başvurusu 23 Haziran'da 23.59'da bitiyor. Belirtilen süre içerisinde destek ihtiyacı hisseden esnaflar başvuru yapabilecek.
Destek ödemelerinin başvurunun bitişinden sonra (23 Haziran sonrası) değerlendirileceği ve bu değerlendirme sonucunda yardım alacak esnafların belirleneceği, ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor.
Hibe desteği sorgulamak isteyen vatandaşlar yardım ile ilgili tüm süreçleri https://www.turkiye.gov.tr/ e-Devlet üzerinden tamamlayabilir.
Başvuru aşamasında sistemde yoğunluktan dolayı herhangi bir problem yaşanmaması için başvurular vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre belirtilen günlerde kabul edilecek.
TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvuru yapacak.
23 Haziran 23.59'a kadar başvurular kabul edilecek.
Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara yaklaşık olarak 4 milyar 622 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirilecek. Bunun için esnaflar iki gruba ayrıldı ve gruba göre 3 bin veya 5 bin TL destek alma hakkına sahip olunacak.
Birinci grupta yer alan işletmeler 5 bin TL destek alacak. İşte birinci grupta yer alan işletmeler: kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları.
İkinci grupta yer alan işletmeler ise 3 bin TL destekten faydalanacak. 2. grupta yer alan işletmeler şu şekildedir: onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncak,kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular,kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler.
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