e-Devlet 3000 TL esnafa hibe desteği sorgulama sayfası! Esnafa 3000 TL hibe desteği ne zaman yatar?

Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık destek yapılacak. Bu destekler için 23 Haziran 23.59'a kadar başvuru alınacak. Esnaflar birinci ve ikinci grup olmak üzere ikiye ayrılıp gruba göre 3 bin veya 5 bin TL destek ödemesi yapılacak. e-Devlet 3000 TL esnafa hibe desteği nasıl ve nereden sorgulanır? Esnafa 3000 TL hibe desteği ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...

ESNAFA 3000 TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

23 Mayısta başlayan esnafa hibe desteği başvurusu 23 Haziran'da 23.59'da bitiyor. Belirtilen süre içerisinde destek ihtiyacı hisseden esnaflar başvuru yapabilecek.

Destek ödemelerinin başvurunun bitişinden sonra (23 Haziran sonrası) değerlendirileceği ve bu değerlendirme sonucunda yardım alacak esnafların belirleneceği, ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor.

E-DEVLET 3000 TL ESNAFA HİBE DESTEĞİ SORGULAMA SAYFASI

Hibe desteği sorgulamak isteyen vatandaşlar yardım ile ilgili tüm süreçleri https://www.turkiye.gov.tr/ e-Devlet üzerinden tamamlayabilir.

Başvuru aşamasında sistemde yoğunluktan dolayı herhangi bir problem yaşanmaması için başvurular vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre belirtilen günlerde kabul edilecek.