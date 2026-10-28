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e-Devlet'e yeni hizmetler geliyor: İşte 2027 planı

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 71 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 10 bine yükseltilmesi planlanıyor.

e-Devlet'e yeni hizmetler geliyor: İşte 2027 planı

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunulmasının yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

e-Devlet e yeni hizmetler geliyor: İşte 2027 planı 1

TOPLAM 9436 HİZMETE ULAŞILABİLİYOR

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve bu yolla kullanımının artırılması hedefi kapsamında e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetler dahil edildi.

e-Devlet Kapısı üzerinden, eylül ayı itibarıyla merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil olmak üzere, 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine ulaşılabiliyor.

Mobil uygulamalar üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden söz konusu dönemde 69,8 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76'ya ulaştı.

HİZMET SAYISININ GELECEK YIL 10 BİNE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Bu yıl sonu itibarıyla 70 milyonu bulması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, 2027'de 71 milyona çıkması, 2026 için 9 bin 500 olarak belirlenen e-Devlet Kapısı'ndan sunulan kamu hizmeti sayısının da gelecek yıl 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

Sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması da amaçlanırken e-Devlet Kapısı üzerinden gelecek yıl toplam 9 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan mobil hizmet sayısının bu yıl sonuna kadar 6 bin 500'e, 2027'de ise 7 bin 500'e yükseltilmesi planlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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