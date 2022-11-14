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e-Devlet'te yeni hizmet! Bugün başlıyor

14.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Devlet'te, yeni bir hizmet daha duyuruldu. E-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha ekleniyor. e-Devlet'ten yarın itibariyle Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alınabilecek.

e-Devlet'te yeni hizmet! Bugün başlıyor

E-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu. Adalet Bakanlığının Yeni Adli Sicil Bilgi Sisteminde bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de adli sicil belgesi verilebilecek.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibarıyla sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça da eklenerek 18 çıkarılmış, ardından da bu dillere Arapça eklenmişti.

Vatandaşlar yarından itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu.

e-devlet

"TALEP VE İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yargı hizmetlerine yön verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"19 yabancı dilde verilen tercüme edilmiş adli sicil kaydı uygulamasına 9 dil daha ekledik. Özellikle Türk dünyası açısından büyük önem taşıyan Kazakça, Kırgızca, Türkmence dillerinde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilebilecek. Pazartesi günü itibarıyla 28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek. Vatandaşımız talep ettikçe, biz talepleri karşılamaya, ihtiyaç neyse onu temin etmeye devam edeceğiz." (AA)

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e-devlet Adalet Bakanlığı

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