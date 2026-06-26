E-Devlet Üzerinden Kontrol Edebileceğiniz Abonelikler Neler? İptalleri Nasıl Yapılır?

Elektrik aboneliklerinize bakabilirsiniz.



Farklı zamanlarda farklı evlerde yaşamış olabilirsiniz. Taşınma aşamasında bir elektrik aboneliğini kapatmayı unutma ihtimaliniz var. Bu yüzden E-Devlet sistemine girerek adınıza kayıtlı olan elektrik aboneliklerini görüntülemelisiniz.

Bu abonelik hangi şehirde, şirkette ya da adreste... Hepsi görünür. Bu da eski aboneliğin fark edilmesini sağlar. Özellikle kiracıysanız bu adımı kesinlikle yapmalısınız!

Su aboneliklerinizi takip etmelisiniz.



Unutulmaya en açık sistemlerden bir diğeri de su aboneliği. Kısa süreliğine taşındığınız ya da öğrencilik zamanı eve çıktığınızda su aboneliği yaptırmış olabilirsiniz. Bazen unutulur ve aktif kalabilir. Yine E-Devlet üzerinden tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ekstra ödeme var mı yok mu bakabilirsiniz. Ayrıca su aboneliklerinde iptal belediyeden belediyeye değişiyor. Aradaki farktan dolayı işlemler tamamlanmamış olabilir. Bu yüzden kontrol etmek önemli!

Doğalgaz abonelikleri de görüntülenebiliyor.



Kış aylarının en önemli konusu! Yine taşınma sonrasında açık kalma ihtimali olan bir abonelik. E-Devlet üzerinden abonelik durumuna, sözleşme ve borç bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sistem sayesinde kolayca kontrol edersiniz.

İptal işlemi ise şirket güvence bedeli süreçlerini de içerir. Bu da iadelerinizi takip etmeyi kolaylaştırır. Bazı firmalar online fesih kabul ederken bazılarında müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Yine de E-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

İnternet ve telekomünikasyon hizmetlerini kontrol edebilirsiniz.



Farkında olmadan devam eden bir internet paketi... Bütçeyi fazlaca zorlayabilir. Maalesef taahhüt yenileme zamanında insanların gözünden bazı detaylar kaçabiliyor. Fakat E-Devlet üzerinden bazı telekomünikasyon hizmetlerine erişebilirsiniz. Mobil hatlar, internet abonelikleri, iletişim hizmetleri burada görüntülenebiliyor.

Adınıza kayıtlı olan aktif hizmetleri görerek yol alabilirsiniz. İptal süreçlerinde de operatörler devreye girer. Taahhüt süresi devam ediyorsa cayma bedeli çıkabilir. Bu yüzden sözleşme detaylarına dikkat etmelisiniz.

Dijital platform üyeliklerini de unutmamalısınız.



Film, dizi ve müzik platformları hayatımızın bir parçası! Bazen sadece ücretsiz deneme sürelerini kullanmak isteriz ama bu süreler bittikten sonra üyelik otomatik olarak devam eder. Bunun farkına varamayabiliriz. E-Devlet doğrudan bu platformları bize göstermez fakat ödeme hareketlerini ve bazı sözleşme detaylarını görebilirsiniz.

Bu küçük görünen ödemeler kontrol edilmezse büyük bir masrafa dönüşebilir. İptal işlemleri genellikle platformun hesap ayarlarından yapılır.