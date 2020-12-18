E-haciz nedir, nasıl kaldırılır?

6318 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesine göre vatandaşlar borçlarını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemelidir. Vatandaşların devlete olan borçları vaktinde ödenmediği zaman 6318 sayılı kanuna göre e-haciz işlemi devreye girer. E-haciz nedir, hangi borçları kapsar, nasıl kaldırılır sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

E-haciz Hangi Borçlara Uygulanır?

Ödeme emri kesinleşince borçlu kişinin bilgileri Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP) üzerinden bağlı bulunduğu vergi dairesine aktarılır. Bu bilgiler yine elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilir. GİB borçlunun bilgilerini bankalarla paylaşır ve hesaplarına elektronik haciz uygulanır. E-haciz işlemi uygulanan belli başlı borçlar şunlardır:

MTV borcu,

Mahkeme cezaları,

İdari para cezaları,

Trafik cezası,

Haksız mal işgali,

KYK borcu,

Yargılama giderleri.

E-haciz Araçlara Uygulanır Mı?

Borcunuzun büyüklüğüne bağlı olarak arabanıza da e-haciz gelebilir. Arabanızın satış işlemlerine bazı kısıtlamalar getirilebilir. 1990 yılından sonra gerçekleştirilen haciz işlemlerinde hayatın devamlılığını etkileyecek mallara el konulması işlemine son verilmiştir. Bu nedenle haciz işlemlerinde kimi zaman çıkmaza girildiği görülür. Bu durumda borçlu kişinin arabası varsa bunun satışı yapılarak borcun kapanması yoluna gidilir. Aracın satışından elde edilen para borç miktarından fazla ise borç tutarının dışında kalan kısım araç sahibine verilir. Üzerinde e-haciz bulunan araç ise kişi borcunu ödemeden satılamaz.