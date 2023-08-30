Ebebek halka arzı ne zaman borsada işlem görecek? Ebebek halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne? Akbank, Garanti Bankası...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ebebek halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Ebebek'in talep toplama tarihleri 29-31 Ağustos- 1 Eylül 2023 saat 17.00'a kadar olarak açıklandı. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. 'Ebebek halka arz Akbank ve Ebebek halka arz Garanti' ekranları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte halka arz ile ilgili detaylı bilgiler...

EBEBEK HALKA ARZI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Ebebek halka arzı EBEBK bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arzda toplamda 40,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Dağıtılacak payların yüzde '' 29,41'' u halka açık olacak. Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzı ''Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

Ebebek halka arz talep toplama tarihleri 29-31 Ağustos- 1 Eylül 2023 olarak açıklandı. Ebebek halka arzın borsada işlem göreceği tarih 1 Eylül sonrasında belli olacak.

EBEBEK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA, FİYATI NE? AKBANK, GARANTİ BANKASI...

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. öncülüğünde yapılacak halka arza yatırımcılar EBEBK halka arzına taleplerini 29 Ağustos günü iletmeye başladı. Halka arz fiyat aralığı 46,50 TL olarak açıklandı. İşte halka arza katılım sağlanan bankaların listesi;

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Unlu Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

EBEBEK KAÇ LOT VERİR, EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Ebebek halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

Ebebek halka arzında payların yüzde 35,29'u halka açık olacak.

Ebebek halka arzında toplamda 48,000,000 lot dağıtılacak.

Ebebek halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Ebebek halka arzı lot başına ''46,50'' Lira olacak.

Ebebek halka arz büyüklüğü ''1,8'' Milyar Lira olacak.





