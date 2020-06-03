Edenred'in Ticket Restaurant Yemek Kartı dijitalleşti

Maliyet ve temas gerektiren süreçleri ortadan kaldıran Ticket Restaurant Dijital Yemek Kartı, temassız ödeme imkanı sunuyor.

Sektörü, EdenredPay gibi NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojili ödeme yöntemleriyle tanıştıran Edenred, Ticket Restaurant Yemek Kartı’na "dijital" seçeneğini ekledi.

Kart basımı ve kargo gibi zaman alan, maliyet ve temas gerektiren süreçleri ortadan kaldıran Ticket Restaurant Dijital Yemek Kartı, fiziksel karta gerek duymadan tamamen mobil ve temassız ödeme imkanı sunuyor.

ŞİRKETLER TİCKET ONLİNE POORTALI ÜZERİNDEN YÖNETEBİLECEK

Ticket Restaurant Dijital Kart, şirket yetkilisinin kartları online sipariş ile oluşturması ve kullanıcıların SMS ile gelen kart bilgilerini MyEdenred mobil uygulamasına tanımlamasıyla kullanıma hazır hale geliyor.

QR Kod ve NFC tabanlı mobil ödeme EdenredPay ile ödeme alan tüm restoran ve kafelerde geçerli olan Dijital Kart, fiziksel temasa ihtiyaç duymadan, kart taşıma, kartı kaybetme gibi dertler olmadan, hijyenik bir ödeme deneyimi yaşatacak.

Şirketler, Dijital Kart bakiye yüklemelerini de diğer Edenred çözümlerinde olduğu gibi çağrı merkezine ihtiyaç duymadan Ticket Online portalı üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yönetebilecekler.