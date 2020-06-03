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Edenred'in Ticket Restaurant Yemek Kartı dijitalleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Edenred, Ticket Restaurant Yemek Kartı'na "dijital" seçeneğini ekledi.Edenred açıklamasına göre, kurumsal ödeme hizmetlerinde dünyada ve Türkiye’de pazar lideri Ticket Restaurant Edenred, günün ihtiyaçlarına göre sunduğu çözümlerin sayısını artırıyor.

Edenred'in Ticket Restaurant Yemek Kartı dijitalleşti

Maliyet ve temas gerektiren süreçleri ortadan kaldıran Ticket Restaurant Dijital Yemek Kartı, temassız ödeme imkanı sunuyor.

Sektörü, EdenredPay gibi NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojili ödeme yöntemleriyle tanıştıran Edenred, Ticket Restaurant Yemek Kartı’na "dijital" seçeneğini ekledi.

Kart basımı ve kargo gibi zaman alan, maliyet ve temas gerektiren süreçleri ortadan kaldıran Ticket Restaurant Dijital Yemek Kartı, fiziksel karta gerek duymadan tamamen mobil ve temassız ödeme imkanı sunuyor.

ŞİRKETLER TİCKET ONLİNE POORTALI ÜZERİNDEN YÖNETEBİLECEK

Ticket Restaurant Dijital Kart, şirket yetkilisinin kartları online sipariş ile oluşturması ve kullanıcıların SMS ile gelen kart bilgilerini MyEdenred mobil uygulamasına tanımlamasıyla kullanıma hazır hale geliyor.
QR Kod ve NFC tabanlı mobil ödeme EdenredPay ile ödeme alan tüm restoran ve kafelerde geçerli olan Dijital Kart, fiziksel temasa ihtiyaç duymadan, kart taşıma, kartı kaybetme gibi dertler olmadan, hijyenik bir ödeme deneyimi yaşatacak.

Şirketler, Dijital Kart bakiye yüklemelerini de diğer Edenred çözümlerinde olduğu gibi çağrı merkezine ihtiyaç duymadan Ticket Online portalı üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yönetebilecekler.

Dijital Kart’ta Ticket Restaurant Yemek Kartı’nın sağladığı Dolu Dolu ve Red Club gibi ayrıcalıkların tümü de geçerli olacak.

  • Operasyonel süreçleri ortadan kaldırıyor

OPERASYONEL SÜREÇLERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Ayrıca açıklamada verilen bilgilere göre, yeni yaşam kuralları ve alışkanlıklarıyla birlikte dijital ve temassız ödeme seçeneklerine yönelim arttı.

Evden ve uzaktan çalışma sistemine geçilen bu dönemde temassız ödeme yöntemlerinin tercih edilme oranı yüzde 40 artarken, teknoloji ve dijitalleşme hem hayatı kolaylaştırdı hem de zaman kazandırdı.

Bankacılıktan sağlığa, finans sektöründen alışverişe kadar dijitalleşen iş hayatının ihtiyaçlarına göre yenilikçi kurumsal ödeme çözümleri geliştiren Edenred’in Ticket Restaurant Yemek Kartı’na bir alternatif olarak sunduğu Dijital Kart, temassız olmasıyla daha hijyenik bir kullanım sağlarken, kullanıcı için yanında fiziksel kart taşıma zorunluluğunu, kartı kaybetme ya da bulamama gibi problemleri, işverenler için de zaman alan operasyonel süreçleri ortadan kaldırıyor.

KAYNAK:AA

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