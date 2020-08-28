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Edward Moya: Altın tekrar rekor kırabilir! Uzmanlardan altın tahminleri! Altın fiyatları artar mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Perşembe günü yapılan Jakcson Hole sempozyumu ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından dev banka analistleri altın fiyatları ne olacak görüşlerini bildirdi. Yatırımcıların dikkatinden kaçmayan altın fiyatlarındaki yükseliş hangi seyirde devam edecek? Altın fiyatları Eylül ayına nasıl girecek? İşte uzman analistlerden altın görüşleri..

Edward Moya: Altın tekrar rekor kırabilir! Uzmanlardan altın tahminleri! Altın fiyatları artar mı?

Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumunda bu yıl konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ortalama olarak yüzde 2 enflasyon hedefleyeceklerinin duyurusunu yaptı. Powell ayrıca, "aşırı enflasyon baskılarının oluşması ya da enflasyon beklentilerinin hedefimiz ile uyumlu seviyelerin üzerine yerleşmesi durumunda" ABD merkez bankasının harekete geçmekten kaçınmayacağını da not etti. Powell'in açıklaması sonrası altın fiyatları arttı. Peki altın fiyatları artacak mı? İşte yabancı analistlerden altın fiyatları yorumları..

ALTIN ARTMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumu ilk kez bu yıl sanal ortamda yapıldı. Koronavirüs önlemlerinden dolayı sanal gerçekleşen sempozyumda uzmandan altın tahminlerini ve altın fiyatları görüşlerini bildirdi.Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon beklentisini yüzde 2 olarak açıkladıktan sonra altın fiyatlarında artış yaşandı. Fed konuşması sonrasında yatırımcılar altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne olacak araştırmasına başladı. Koronavirüsün etkisiyle bu yıl metal fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış, alınan hasardan dolayı uygulanan teşvik tedbirleri yükselmesinde etkili olmuştu.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Fed konuşmasının ardından altın fiyatları tahmini yorumlarına ulaşmaya çalışan yatırımcılar, altın fiyatlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, yüksek enflasyon toleransı ve düşük faizlerin ABD reel faizlerinin orta ila uzun vadede düşmesine neden olabileceğini ve bunun da altını destekleyici bir unsur olduğunu söyledi ve "Ancak enflasyon baskılarının artması durumunda Fed'in harekete de geçeceği gerçeği, ABD'nin 10 yıllık enflasyon beklentilerinin ne kadar yükseğe çıkabileceğine ilişkin kuşkuları artırıyor" şeklinde görüş bildirdi.

Dhar, altın fiyatları tahmini yorumu için şöyle devam etti; "Mart ayından bu yana 10 yıllık ABD enflasyon beklentilerinde görülen neredeyse V şeklindeki sıçrama durma riski taşıyor," dedi ve "Bu altın için negatif bir faktör ve muhtemelen Fed'in enflasyona tolerans yorumlarına ağır basabilir, zira altın piyasaları Powell'ın enflasyonun çok artmasına izin vermesini beklemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

FED'İN KARARININ YATIRIMCIYA ETKİSİ NEDİR?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıkladığı istihtam ve enflasyon kararı değişikliği, yatırımcılar arasında şu yorumun yapılmasına neden oldu. Fed'in bu kararı politika yapıcıların faizleri önümüzdeki yıllarda düşük tutmaya devam edeceğini işaret ediyor olabilir. Bu durum ise altın yatırımcıları için olumlu sonuçlar doğurabilir.

MOYA: ALTIN TEKRAR REKOR KIRABİLİR

Enflasyon açıklamasının ardından altın fiyatlarının tekrar rekor kırabileceği yorumu geldi. Altına yatırım yapılır mı, bu dönemde altın al-sat yapılır mı merak eden yatırımcılar için güzel bir tahminde bulunan uzman analist, altının rekor kırma yolunun açık olduğunu belirtti.
Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moya altın tahmin yorumlarında ise enflasyon oranının ortalama 2 olması kararına ilişkin aşağıya düşüş yaşanabilir yorumu yaptı. İşte Moya'nın o notu: "Altın boğaları ilk başta ortalama yüzde 2 enflasyon hedefi duyurusunu coşkuyla karşıladı, ancak ardından, enflasyonun hedef üzerine yükselmesinin ılımlı olabileceğinin açıklanması ile birlikte piyasa, hızlı bir şekilde aşağı döndü," dedi ve "Rekor uzunluktaki büyüme döneminin enflasyonu istenilen noktaya yükseltmemesinin ardından, Wall Street Fed'in gerçekten, ekonomi koronavirüsü aşsa bile, yakın bir zamanda enflasyonu göreceğinden kuşkulu" dedi.
Altın fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasının yolunun açık olduğunu belirten Moya açıklamasına şöyle devam etti: "Fed ekonomiyi desteklemek için muhtemelen varlık alınlarını artırmak durumunda kalacak, ancak bunun yakın bir zamanda olacağı konusunda işaret vermediler, "dedi ve "Altının tekrar rekor bölgelere çıkış yolu açık. Bu seviyelere çıkış sadece biraz zaman alacak" şeklinde görüş bildirdi.

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