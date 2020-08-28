Edward Moya: Altın tekrar rekor kırabilir! Uzmanlardan altın tahminleri! Altın fiyatları artar mı?

Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumunda bu yıl konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ortalama olarak yüzde 2 enflasyon hedefleyeceklerinin duyurusunu yaptı. Powell ayrıca, "aşırı enflasyon baskılarının oluşması ya da enflasyon beklentilerinin hedefimiz ile uyumlu seviyelerin üzerine yerleşmesi durumunda" ABD merkez bankasının harekete geçmekten kaçınmayacağını da not etti. Powell'in açıklaması sonrası altın fiyatları arttı. Peki altın fiyatları artacak mı? İşte yabancı analistlerden altın fiyatları yorumları.. ALTIN ARTMAYA DEVAM EDECEK Mİ? Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumu ilk kez bu yıl sanal ortamda yapıldı. Koronavirüs önlemlerinden dolayı sanal gerçekleşen sempozyumda uzmandan altın tahminlerini ve altın fiyatları görüşlerini bildirdi.Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon beklentisini yüzde 2 olarak açıkladıktan sonra altın fiyatlarında artış yaşandı. Fed konuşması sonrasında yatırımcılar altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne olacak araştırmasına başladı. Koronavirüsün etkisiyle bu yıl metal fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış, alınan hasardan dolayı uygulanan teşvik tedbirleri yükselmesinde etkili olmuştu.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? Fed konuşmasının ardından altın fiyatları tahmini yorumlarına ulaşmaya çalışan yatırımcılar, altın fiyatlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, yüksek enflasyon toleransı ve düşük faizlerin ABD reel faizlerinin orta ila uzun vadede düşmesine neden olabileceğini ve bunun da altını destekleyici bir unsur olduğunu söyledi ve "Ancak enflasyon baskılarının artması durumunda Fed'in harekete de geçeceği gerçeği, ABD'nin 10 yıllık enflasyon beklentilerinin ne kadar yükseğe çıkabileceğine ilişkin kuşkuları artırıyor" şeklinde görüş bildirdi. Dhar, altın fiyatları tahmini yorumu için şöyle devam etti; "Mart ayından bu yana 10 yıllık ABD enflasyon beklentilerinde görülen neredeyse V şeklindeki sıçrama durma riski taşıyor," dedi ve "Bu altın için negatif bir faktör ve muhtemelen Fed'in enflasyona tolerans yorumlarına ağır basabilir, zira altın piyasaları Powell'ın enflasyonun çok artmasına izin vermesini beklemiyor" değerlendirmesinde bulundu.