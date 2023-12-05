EGM POLİS ALIMI BAŞVURULARI 2023: Polis alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin yeni polis alımı yapacaklarını duyurdu. Memur olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği polis alımı başvurularına ilişkin detayların kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. İşte Bakan Yerlikaya'nın 10 bin polis alımı hakkında yaptığı açıklama...

EGM'YE 10 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

10 bin yeni polis alımı konusunda açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız."

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Polis alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detayların yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)







