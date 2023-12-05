FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EGM POLİS ALIMI BAŞVURULARI 2023: Polis alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması!

EGM POLİS ALIMI BAŞVURULARI 2023: Polis alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması!

05.12.2023 13:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGM polis alımı başvuruları için son dakika açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadesine yer verdi. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının ardından "10 bin polis alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

EGM POLİS ALIMI BAŞVURULARI 2023: Polis alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin yeni polis alımı yapacaklarını duyurdu. Memur olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği polis alımı başvurularına ilişkin detayların kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. İşte Bakan Yerlikaya'nın 10 bin polis alımı hakkında yaptığı açıklama...

polis alımı başvuruları

EGM'YE 10 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

10 bin yeni polis alımı konusunda açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız."

polis alımı başvuruları

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Polis alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detayların yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

polis alımı başvuruları

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığıEv sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı
AK Partili kurmayların aklındaki asgari ücret rakamı ortaya çıktı! AK Partili kurmayların aklındaki asgari ücret rakamı ortaya çıktı!
Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya polis alımı şartları polis alımı ne zaman Polis alımı başvuru şartları Polis alımı başvuru tarihleri EGM 10 bin polis alımı ne zaman
En Çok Okunan Haberler
Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi! Gözyaşlarını tutamadı

Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi! Gözyaşlarını tutamadı

Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

Bakan Yerlikaya'dan fenomenler ve fon vurgunuyla ilgili net mesaj

Bakan Yerlikaya'dan fenomenler ve fon vurgunuyla ilgili net mesaj

AK Partili kurmayların aklındaki asgari ücret rakamı ortaya çıktı!

AK Partili kurmayların aklındaki asgari ücret rakamı ortaya çıktı!

Altın fiyatları grafiğinde baş döndüren hareket!

Altın fiyatları grafiğinde baş döndüren hareket!

29 Aralık’tan sonra araba satışı yapamayacaklar!

29 Aralık’tan sonra araba satışı yapamayacaklar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.