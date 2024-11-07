Ehliyet almanın bedeli artıyor! 2025 yılında sürücü kursu ve ehliyet harç fiyatlarına büyük zam geliyor, bu tarihi kaçırmayın…

Ehliyet alma işini yeni yıla bırakanlar dikkat! Sürücü kursu ücretlerine yeni yılda yüzde 44 oranında zam gelecek. Sadece sürücü kursları değil, harç bedelleri de aynı oranda artacak. Bu yıl ehliyet kart bedeli 5 bin 168 lirayken 2025 yılında yeni zam oranıyla bu ücret 7 bin 441 liraya yükselecek.

Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir Show Haber’e yaptığı açıklamasında “Son 2 ay en yakın sürücü kurslarına gitsinler. Kurs ücreti ile birlikte yeni yılda ehliyet almak için rakamlar 30 bin liranın üzerine çıkacak. 31 Aralık'a kesinlikle işinizi bırakmayın. En geç 10 Aralık’a kadar kaydınızı yaptırın” ifadelerini kullanarak henüz ehliyetini almamış olanları uyardı.

Ehliyetini henüz almamış olanlar “Çok artmış! Hemen başvurmamız lazım” yorumunda bulunurken ehliyet için geçtiğimiz aylarda başvuranlar ise “Tam zamanında almışım. Çok yüksek bir zam ben bu dönemde aldığım için çok şanslıyım demek ki…” ifadelerini kullandı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI DA ARTACAK

2025'te ehliyet almanın bedeli 30 bin lirayı geçecek ama ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da az buz olmayacak; Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2025 yılında tam 18 bin 679 lira…



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır