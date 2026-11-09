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Ehliyet almanın maliyeti artıyor! Yeni yılda 50 bin liraya dayanacak

2027 yılında ehliyet almak isteyenleri zamlı fiyatlar bekliyor. Sürücü kursları yüzde 30 ila 50 arasında artış öngörürken harç ve sınav ücretlerindeki yükselişle birlikte toplam maliyetin 50 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

Ehliyet almanın maliyeti artıyor! Yeni yılda 50 bin liraya dayanacak
Aleyna Türkmen

Ehliyet sahibi olmak isteyenleri 2027 yılında daha yüksek maliyetler bekliyor. Yeni yıl öncesinde sürücü kursları fiyat artışı taleplerini gündeme getirirken Ankara ve İstanbul'da en az yüzde 50 zam talep ediliyor. Kurs ücretlerinin yanı sıra harç ve sınav bedellerinde de artış yaşanmasıyla birlikte 2027 yılında ehliyet almanın toplam maliyetinin 50 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

Sürücü kurslarının yeni yıl için öngördüğü zam oranlarına ilişkin açıklama yapan Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, fiyatlarda yüzde 30 ila 50 arasında artış beklendiğini belirtti. Çabuş, zam oranlarının aralık ayında netleşeceğini ve ocak ayında ilan edileceğini söyledi.

Ehliyet almanın maliyeti artıyor! Yeni yılda 50 bin liraya dayanacak 1

SÜRÜCÜ KURSLARINDA MALİYET HESABI DEĞİŞİYOR

Ehliyet ücretlerindeki artış beklentisinde kursların işletme giderleri de etkili oluyor. Eğitimlerde kullanılan araçların trafikte sürekli dur-kalk yapması, ani hızlanma ve yavaşlamalara maruz kalması nedeniyle daha fazla yıprandığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra sürücü kurslarının otomobil ve motosikletlerini 12 yıllık sürenin sonunda yenilemesi gerekiyor.

A Haber'e konuşan Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, araçların yoğun kullanım nedeniyle yıprandığını ve yenileme maliyetlerinin kurslara ek yük getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim öğrencilerimiz trafikte düşük devirlerde, ani duruş kalkışlar yapan, sürekli aniden hızlanan, aniden yavaşlayan aslında biraz daha yıpranan araçlar oluyor bizim araçlarımız. Aynı şekilde 12 yıl süre sonunda da bu araçları yenilememiz gerekiyor bizim. Özellikle otomobillerle motosikletlerimizi bunlar da hepsi bir maliyet oluyor tabii sürücü kurslarına."

Ehliyet almanın maliyeti artıyor! Yeni yılda 50 bin liraya dayanacak 2

DİREKSİYON EĞİTİMİNDE SAAT ARTIŞI BEKLENİYOR

2026 yılının sonuna kadar ehliyet almak isteyen aday sürücüler, simülatör eğitiminin de dahil olduğu 34 saatlik teorik eğitimden geçiyor. Bu eğitime ek olarak 12 saat boyunca akan trafikte direksiyon dersi veriliyor. 2027 yılında ise eğitim sürelerinin artırılması ve trafikte gerçekleştirilen direksiyon derslerinin 20 saate çıkarılması bekleniyor.

Yeni dönemde sınav güzergahlarında da değişikliğe gidilmesi gündemde. Serbest güzergah uygulamasıyla birlikte aday sürücüler, önceden ezberledikleri dönüş ve park noktalarının dışına çıkarak farklı yönlerde araç kullanabilecek. Sınavın zorlaşmasıyla süresinin de yaklaşık bir saate yükselmesi bekleniyor.

Çabuş, yeni uygulamayla adayların ezberledikleri güzergahların dışına çıkacağını ve direksiyon eğitimlerinin artacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Serbest güzergah dönemi başlayacak. Öğrenci birazcık daha ezberin dışına çıkacak. Bu ne demek? Daha önce dönüş alacağı yerler, park yerleri belliydi ama artık serbest bir güzergahta farklı yönlere de gidebilecek öğrenci. bunun sınavı da biraz daha zor olacağı için sınav süresi de yaklaşık bir saate çıkacak. Otomatikman direksiyon eğitimleri yükseldiği için de ona bağlı olarak da fiyatlarda bir artış söz konusu bekliyor."

Ehliyet almanın maliyeti artıyor! Yeni yılda 50 bin liraya dayanacak 3

UCUZ KURS TERCİHİ EĞİTİM SÜRESİNİ AZALTIYOR

2026 yılında sürücü kurslarında taban ücret 20 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Bu ücretin içerisinde 12 saatlik akan trafikte trafik dersi, diğer adıyla direksiyon eğitimi de bulunuyor. Ancak bazı sürücü kursları, direksiyon derslerinin süresini 6 saate indirerek 20 bin liralık taban fiyatı 15 bin liraya veya daha düşük seviyelere çekiyor.

Bu uygulama sonucunda aday sürücüler, müfredatta öngörülenden daha az eğitim alarak ehliyet sahibi oluyor. Direksiyon başında daha az pratik yapan adaylar, daha az tecrübeyle trafiğe çıkmış oluyor.

Çabuş, ehliyet alacak adaylara yalnızca fiyat odaklı hareket etmemeleri ve direksiyon eğitimlerini aksatmamaları yönünde şu uyarıda bulundu:

"Ne kadar pratik yaparsanız trafiğe o kadar hazır halde çıkarsınız. Ehliyet alma sürecine girdiğinizde bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Ders almaktan kaçınmayın, trafiğe daha hazır halde sınava girin."

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü kursu ücret
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