EHLİYET FİYATI 2024: Ehliyet yenileme fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyet yenileme son tarih

Ehliyet fiyatı 2024 ile ilgili ayrıntılar 28 Aralık 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "2024 ehliyet fiyatı ne kadar? Ehliyet yenileme fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte detaylar...

2024 EHLİYET FİYATI NE KADAR OLDU?

Ehliyet fiyatı 624 liradan 990 liraya yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre zamlanan bedeller 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 TL'den 130 TL'ye, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 TL'den 260 TL'ye çıktı.

Aile cüzdanı bedeli 445 TL'den 705 TL'ye çıkarken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 TL'den 990 TL'ye, motorlu araç tescil belgesi 557 TL'den 885 TL'ye yükseldi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Değerli Kağıdın Cinsi Eski Bedel (TL) Yeni bedel (TL) 1 - Noter kağıtları : a) Noter kağıdı 55 87 b) Beyanname 55 87 c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 110 174 2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 3 - Pasaportlar 501 790 4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 356 565 5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 130 b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 130 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 166 260 7 - Aile cüzdanları 445 705 8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 9 - Sürücü belgeleri 624 990 10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 990 11 - (Mülga:2/1/2017- KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.) 12 - Motorlu araç tescil belgesi 557 885 13 - İş makinesi tescil belgesi 468 740 14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 33 55 15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 83 130 16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 356 565 17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 356 565

EHLİYET YENİLEME SON TARİH

Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.





