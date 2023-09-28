EK MTV İPTAL Mİ OLDU? 28 Eylül 2023 Ek MTV kaldırıldı mı, ödeyenler parasını geri alacak mı? AYM açıkladı!

Ek MTV ile ilgili araştırmalar 28 Eylül 2023 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle hız kazandı. Birçok ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yaralarını sarmak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi CHP'nin itirazı ile Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemeye ilişkin durumu inceledi. Bugün (28 Eylül Perşembe) ek MTV için kritik gün. Ek MTV'nin iptal edilip edilmeyeceğine dair Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı.

EK MTV İPTAL Mİ?

EK MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği bugün belli oldu. Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. AYM oy birliğiyle CHP'nin yapmış olduğu başvuruyu reddetti.

EK MTV KALDIRILDI MI?

Ek MTV konusunu AYM, bugün esastan görüşttü. Bilindiği üzere Ağustos ve kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksitini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

Anayasa Mahkemesi ek MTV başvurusunu reddettiğini açıkladı.

EK MTV İPTAL EDİLMEZSE NE OLUR?

Ek MTV'de şu ana dek ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti. AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

EK MTV ÖDEYENLER PARASINI GERİ ALACAK MI?

Ek MTV düzenlemesinin iptali için öncellikli olarak AYM'nin kararı bekleniyor.

Düzenlemenin iptali durumunda ise ek MTV ödeyenlerin parasının geri alma konusu ile ilgili de AYM'nin kararının detayları bekleniyor.

