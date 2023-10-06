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EKİM AYI 2023 EVDE BAKIM MAAŞI TARİHİ: Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e Devlet ödeme bilgileri sorgulama

06.10.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere bahsi geçen ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellinin vasisi ya da bakımını yürüten kişi ya da ailesine yapılıyor. Peki, 2023 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Ekim ayı evde bakım maaşı ile ilgili detaylar...

EKİM AYI 2023 EVDE BAKIM MAAŞI TARİHİ: Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e Devlet ödeme bilgileri sorgulama

Evde bakım maaşı ödemeleri il il yapılmaktadır. Ocak zammı ile ödemeler 4 bin 337 TL olmuştu. Temmuz'da memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik ile yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 TL oldu. Şimdi gözler Ekim ayı ödemelerine çevrildi. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve konuya ilişkin ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Ekim ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ödemeler genellikle her ayın 15'i ve 30'u arasında gerçekleşiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında ise ödeme 14 Eylül'de yapıldı.

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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