FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olur, zam ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te!

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olur, zam ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te!

01.10.2023 17:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayı kira artış oranı TÜİK'in enflasyon verileri açıklaması ile belli olacak. Bilindiği üzere bahsi geçen rakamlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) verileri büyük önem arz ediyor. Birçok kişi internette "Ekim ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak, zam kaç TL olacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, işyeri, dükkan ve ev için Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olur? İşte detaylar...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olur, zam ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te!

Ekim ayı kira artış oranı şimdiden merak konusu oldu. TÜİK'in Eylül'de Ağustos ayına yönelik yaptığı açıklamaya göre; TÜFE yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 gerçekleşti. Şimdi Eylül ayı enflasyon verileri açıklaması için gözler TÜİK tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Ekim ayı kira artış oranı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı ile ilgili detaylart haberimizde....

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı emnflasyon verileri sonrası belli olacak.

Eflasyon oranı 3 Ekim 2023 Salı günü açıklanacak.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.

2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK'TE!

TÜİK enflasyon oranı açıklamasını 3 Ekim'de yapacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca emeklinin beklediği haber soruldu! Mecliste 'maaş zammı' mesajıMilyonlarca emeklinin beklediği haber soruldu! Mecliste 'maaş zammı' mesajı
Eylülde markette 37 ürünün 29'unda fiyat arttı!Eylülde markette 37 ürünün 29'unda fiyat arttı!
Akaryakıt fiyatlarında banka komisyonu isyanı!Akaryakıt fiyatlarında banka komisyonu isyanı!
Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı Enflasyon oranı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.