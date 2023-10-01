EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE TÜFE ile Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olur, zam ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te!

Ekim ayı kira artış oranı şimdiden merak konusu oldu. TÜİK'in Eylül'de Ağustos ayına yönelik yaptığı açıklamaya göre; TÜFE yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 gerçekleşti. Şimdi Eylül ayı enflasyon verileri açıklaması için gözler TÜİK tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Ekim ayı kira artış oranı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı ile ilgili detaylart haberimizde....

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı emnflasyon verileri sonrası belli olacak.

Eflasyon oranı 3 Ekim 2023 Salı günü açıklanacak.

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK'TE!

TÜİK enflasyon oranı açıklamasını 3 Ekim'de yapacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

