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KİRA ARTIŞ ORANI EKİM AYI 2023: TÜİK TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı ne kadar olur? Gözler saat 10.00'da!

03.10.2023 07:09 | Son Güncelleme:
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Kira artış oranı, TÜİK tarafından yapılacak olan '2023 Eylül ayı enflasyon verileri' açıklaması ile netleşecek. Bilindiği üzere bahsi geçen rakamlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) verileri büyük önem arz ediyor. Birçok kişi internette, "TEFE TÜFE ile 2023 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ile kira zammı ne kadar olur?

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM AYI 2023: TÜİK TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı ne kadar olur? Gözler saat 10.00'da!

Ekim ayı kira artış oranı işyeri, dükkan ve ev sahipleri ile kiracıları tarafından merak edildi. TÜİK'in Eylül'de Ağustos ayına yönelik yaptığı açıklamaya göre; TÜFE yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon verileri açıklaması için gözler TÜİK'te. Ekim ayı kira artış oranı, Eylül ayı enflasyon verileri ile belli olacak. 2023 Ekim ayı kira artış oranı ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

kira artış oranı

2023 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verileri sonrası belli olacak.

Enflasyon oranı 3 Ekim 2023 Salı günü açıklanacak.

Kira artış oranı da bugün belli olmuş olacak.

KİRA ARTIŞ

KİRA ARTIŞ SINIRI UYGULAMASI DEVAM EDİYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.

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EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLUR?

TÜİK enflasyon oranı açıklamasını 3 Ekim'de yapacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

Öte yandan Eylül ayı enflasyon rakamları bugün (3 Ekim 2023 Salı) saat 10.00'da açıklanacak.

Ekim ayı kira artış oranı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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