EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023: TEFE - TÜFE kira artış oranı ile kira zammı belli oldu mu, nasıl hesaplanır?

Ekim ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar TÜİK tarafından yayımlanması beklenen enflasyon verileriyle eş zamanlı olarak şekillenecek. TÜİK'in Eylül'de Ağustos ayına yönelik yaptığı açıklamaya göre; TÜFE yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon verileri açıklaması yarın yapılacak. Böylelikle TEFE - TÜFE kira artış oranı ile kira zammı belli olacak. İşte detaylar...

2023 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Ekim ayı kira artış oranı Eylül enflasyon rakamlarına göre şekillenecek.

Bilindiği üzere ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 olarak açıklanmıştı.

2023 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira ücreti: 3.000 lira

Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2023

Kira artış Oranı: Yüzde 25

Kira artış tutarı: 750 lira

Aylık kira ücreti: 3.750 lira

Yıllık kira tutarı: 45.000 lira

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI UYGULAMASI SÜRÜYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.



