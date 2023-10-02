EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023: TEFE - TÜFE kira artış oranı ile kira zammı belli oldu mu, nasıl hesaplanır?

Ekim ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar TÜİK tarafından yayımlanması beklenen enflasyon verileriyle eş zamanlı olarak şekillenecek. TÜİK'in Eylül'de Ağustos ayına yönelik yaptığı açıklamaya göre; TÜFE yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon verileri açıklaması yarın yapılacak. Böylelikle TEFE - TÜFE kira artış oranı ile kira zammı belli olacak. İşte detaylar...
Ekim ayı kira artış oranı Eylül enflasyon rakamlarına göre şekillenecek.
Bilindiği üzere ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 olarak açıklanmıştı.
Mevcut kira ücreti: 3.000 lira
Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2023
Kira artış Oranı: Yüzde 25
Kira artış tutarı: 750 lira
Aylık kira ücreti: 3.750 lira
Yıllık kira tutarı: 45.000 lira
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.