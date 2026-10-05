Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ekim ayında 736 bin 596 vatandaşımıza 5 milyar 374 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 553 bin 890 vatandaşımıza 4 milyar 96 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşımızın toplam 9 milyar 470 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır