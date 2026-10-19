Emekli promosyonları belli oldu! En yüksek hangi banka? (Ziraat, Yapı Kredi, Akbank)

Ekim ayıyla birlikte emekli promosyonlarında bankaların sunduğu güncel tutarlar yeniden gündeme geldi. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını araştırırken nakit promosyonların yanı sıra ek kampanyalarla sunulan avantajları da inceliyor.

Bankalar arasındaki promosyon rekabeti sürerken emekliler için en yüksek ödeme tutarını sunan seçenekler merak ediliyor. Promosyon miktarları ise emeklinin aldığı maaşa, bankayla imzaladığı taahhüde ve kampanya şartlarına göre farklılık gösterebiliyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların emekli müşterilerine yönelik kampanyalarında nakit promosyonların yanı sıra farklı avantajlar da bulunuyor. Bazı kampanyalarda kredi imkanları, bonus kazanımları, otomatik fatura ödeme talimatlarına yönelik fırsatlar ve çeşitli bankacılık hizmetleri sunulabiliyor.

Ekim ayında promosyon almayı planlayan emekliler, bankaların güncel ödeme tutarlarını karşılaştırarak kendilerine sunulan seçenekleri değerlendirebiliyor. Promosyon miktarının yanı sıra ek avantajların hangi koşullarda geçerli olduğu ve taahhüt süresi gibi ayrıntılar da banka tercihini etkileyebiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Bunun yanında nakit emekli promosyonuna ek olarak 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade veriliyor. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti ve aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkanı sunuluyor.

Dijital kanallardan ücretsiz para transferi ve yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanının yanı sıra mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

HALKBANK

Halkbank'ta maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alma taahhüdünde bulunan tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

GARANTİ

Garanti, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor.

Maaşını bankaya taşıyan emekliler için 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı bulunuyor.

AKBANK

Akbank'ta SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor.

SGK emekli maaş ödemelerinde 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 5.000 TL chip-para imkanı da bulunuyor.

DENİZBANK

DenizBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sağlıyor.

QNB

QNB'de emekliler için 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

ING

ING, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu sağlıyor.

Ek nakit promosyonlardan da yararlanılması halinde toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı bulunuyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK

VakıfBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı bulunuyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor.

Bunun yanı sıra 10.000 TL'ye varan ek promosyon da sunuluyor.