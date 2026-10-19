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EKK sonrası açıklama geldi! Ara ödemeler ne zaman başlayacak?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama geldi.

EKK sonrası açıklama geldi! Ara ödemeler ne zaman başlayacak?
Hande Dağ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapıldı.

"TEKLİFİN TBMM GENEL KURULU’NDA GÖRÜŞÜLÜP YASALAŞMASININ ARDINDAN ARA ÖDEMELERİN EN KISA SÜREDE BAŞLATILMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Açıklamada "Sorunlu fonlara ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli adımlar eşgüdüm içerisinde atılmaktadır. Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz" denildi.

Diğer yandan açıklamada fon soruşturması ile ilgili "Güçlü makroekonomik temellerimiz ve kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarımızın güvenilirliğini ve etkinliğini artırmayı, piyasamızı daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada "Önümüzdeki dönemde elde ettiğimiz kazanımları korurken ekonomimizin üretim kapasitesini, verimliliğini ve rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracağız" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılı sekizinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiğini vurgulayıp "Bugünkü toplantıda; Beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınmış ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar değerlendirilmiştir. Ödemeler dengesi istatistikleri kapsamında gerçekleştirilen revizyonların net hata ve noksan kalemine etkisi değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

EKK sonrası açıklama geldi! Ara ödemeler ne zaman başlayacak? 1

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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