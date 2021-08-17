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Ekmekten sonra simide zam gündemde

17.08.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, “Şu anda arkadaşlarımızdan zamla alakalı herhangi bir müracaat gelmedi. İlerleyen günlerde öyle bir talepleri olursa bunu değerlendirmeye alacağız” dedi.

Ekmekten sonra simide zam gündemde

Batı ve Doğu Karadeniz’de 1 Ocak tarihinde uygulanan ekmek tarifesi, Samsun’da temmuz ayının ortalarında uygulanmaya başlamıştı. Başkan Yılmaz Yiğit, simit tarifesi için kendilerine bir müracaat gelmediğini, talep olduğu takdirde değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

"ZAM TALEBİ GELİRSE DEĞERLENDİRMEYE ALIRIZ"

Şu anda simit için bir zam talebinin gelmediğine vurgu yapan Başkan Yiğit, “Simitle ilgili 1 sene önce zam yapmıştık. 70 gr. simit 1,5 TL. Şu anda arkadaşlarımızdan zamla alakalı herhangi bir müracaat gelmedi. Onlarda da maliyet anlamında yükselmeler var ama ilerleyen günlerde öyle bir talepleri olursa bunu değerlendirmeye alacağız” diye konuştu.

"YEDİĞİMİZ EKMEKTEKİ BUĞDAYIN YÜZDE 80'İ İTHAL"

Un fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz Yiğit, “Gönlümüz ekmeğe zam yapmamak istiyor. Una gelen aşırı zamlar, bizim de ekmeğe zam yapmamıza neden oluyor. Yediğimiz ekmekteki buğdayın yüzde 80’i ithal olarak geliyor. Dolar fiyatları arttıkça un fiyatları da dolayısıyla artıyor. Fırıncılıkta maya, un ve yakıt serbest ekonomi şartlarına göre alınıyor.

Fiyatlar ise bakanlık onayı ve il valisinin izni ile gerçekleşiyor. En son ekmek zammını 13 Temmuz 2021’de uygulamaya başladık. 230 gr. ekmek 2 TL’den satılmaya başladı. Batı ve Doğu Karadeniz’de bu fiyat tarifesi 1 Ocak’tan beri kullanılıyordu. Biz bu tarifeyi 6 ay gecikmeli uyguladık. Şu anda alınan fiyat esnaf için yeterli değildir ama bugünkü ekonomik şartlara bakıldığında vatandaş ve esnafı düşünerek bu süreci böyle atlatmaktan yanayız” şeklinde konuştu.

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SİNOP'A HERGÜN 10 BİN EKMEK

Samsun’dan Sinop’taki afet bölgelerine her gün 10 bin civarında ekmek gittiğine de değinen Yılmaz, şunları söyledi:

Biz, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte düzenli olarak afet bölgesine bizden talep edildiği kadar ekmek tedarik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de tedarik etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir maddi kazanç sağlamadan elimizden geleni yapıyoruz. Birkaç dernek ve STK bizleri aradılar. Para karşılığında ekmek göndermemizi istediler. Biz de bunu kabul etmeyerek, ekmekleri ücretsiz olarak afet bölgesine gönderdik. Selden sonraki günden itibaren valilikle beraber toplanan ekmekleri AFAD’a teslim ettik. Her gün ortalama 10 bin ekmek selzedelere ulaştırılmak üzere Sinop’a gönderiliyor.

Kaynak: İHA

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