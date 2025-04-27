Ekonomi anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı ve İBB'ye yönelik operasyonlar sonucu Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda ismin tutuklanması Türkiye'deki siyasi hareketliliği artırmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından bu hareketliliğin anketlere nasıl yansıyacağı da merak konusu olmuştu. Siyasetin nabzını yoklayan anketler art arda gelirken, bu kez farklı bir çalışmaya yer verildi. Katılımcılara bu kez seçim değil, ekonomi yönetimi soruldu.

SONUÇLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nisan 2025 döneminde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2025" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Sencar, "Siyaset sahnesindeki hızla akan olaylar ekonomik durumu gözden kaçırıyor" ifadesini kullanarak sonuçları açıkladı.

EKONOMİ ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Ankete katılanlara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 71,8'i ekonominin kötü yönetildiği yönünde görüş bildirdi. Yüzde 24,7'lik bölüm ise ekonominin iyi yönetildiğini söyledi. Soruya cevap vermeyen yüzde 3,5'lik kesim ise analiz dışında bırakıldı.

AK PARTİLİ VE MHP'Lİ SEÇMEN İKİYE BÖLÜNDÜ

Ankette ayrıca '14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılım' da yapıldı. Burada ise dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. AK Partili ve MHP'li seçmenlerin neredeyse ikiye bölündüğü görüldü.

AK Partili seçmenlerin yüzde 51,4'ü ekonominin iyi yönetildiğini düşünürken, yüzde 43,5'i kötü yönetildiğini söyledi.

MHP seçmenlerinin de yüzde 54,2'si ekonomi yönetimini iyi buldu. Yüzde 42'7'si ise ekonominin kötü yönetildiğini savundu.

CHP seçmeninin yüzde 96,2'si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 95,8'i ve HDP/Yeşil Sol Parti seçmeninin %91,5’i ekonomi yönetiminin kötü olduğunu savundu. Diğer parti seçmenlerinin ise yüzde 89,9'u ekonomi yönetiminin kötü olduğunu söyledi.