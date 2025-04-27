FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ekonomi anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler sonucu anketlerdeki durum da yakından takip ediliyor. Art arda gelen seçim anketlerinin ardından dikkat çeken bir çalışma yapıldı. Katılımcılara bu kez seçim değil ekonomi yönetimi soruldu. Anketin sonuçları ise dikkat çekti. AK Parti ve MHP seçmeni bu soru karşısında ikiye bölünmüş durumda. İşte detaylar...

Ekonomi anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü
Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı ve İBB'ye yönelik operasyonlar sonucu Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda ismin tutuklanması Türkiye'deki siyasi hareketliliği artırmıştı.

54

Yaşanan gelişmelerin ardından bu hareketliliğin anketlere nasıl yansıyacağı da merak konusu olmuştu. Siyasetin nabzını yoklayan anketler art arda gelirken, bu kez farklı bir çalışmaya yer verildi. Katılımcılara bu kez seçim değil, ekonomi yönetimi soruldu.

4

SONUÇLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nisan 2025 döneminde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2025" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Sencar, "Siyaset sahnesindeki hızla akan olaylar ekonomik durumu gözden kaçırıyor" ifadesini kullanarak sonuçları açıkladı.

777

EKONOMİ ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Ankete katılanlara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 71,8'i ekonominin kötü yönetildiği yönünde görüş bildirdi. Yüzde 24,7'lik bölüm ise ekonominin iyi yönetildiğini söyledi. Soruya cevap vermeyen yüzde 3,5'lik kesim ise analiz dışında bırakıldı.

AK PARTİLİ VE MHP'Lİ SEÇMEN İKİYE BÖLÜNDÜ

Ankette ayrıca '14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılım' da yapıldı. Burada ise dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. AK Partili ve MHP'li seçmenlerin neredeyse ikiye bölündüğü görüldü.

AK Partili seçmenlerin yüzde 51,4'ü ekonominin iyi yönetildiğini düşünürken, yüzde 43,5'i kötü yönetildiğini söyledi.

MHP seçmenlerinin de yüzde 54,2'si ekonomi yönetimini iyi buldu. Yüzde 42'7'si ise ekonominin kötü yönetildiğini savundu.

CHP seçmeninin yüzde 96,2'si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 95,8'i ve HDP/Yeşil Sol Parti seçmeninin %91,5’i ekonomi yönetiminin kötü olduğunu savundu. Diğer parti seçmenlerinin ise yüzde 89,9'u ekonomi yönetiminin kötü olduğunu söyledi.

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrasya Tüneli 'Dünyada bir ilki' başardı! Mavi Nokta Ağı Sertifikası alındıAvrasya Tüneli 'Dünyada bir ilki' başardı! Mavi Nokta Ağı Sertifikası alındı
Bodrum'da lahmacun fiyatları yine gündemde! Ünlü oyuncu isyan etti Bodrum'da lahmacun fiyatları yine gündemde! Ünlü oyuncu isyan etti

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi CHP MHP ak parti anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Bodrum'da lahmacun fiyatları yine gündemde! Ünlü oyuncu isyan etti

Bodrum'da lahmacun fiyatları yine gündemde! Ünlü oyuncu isyan etti

Hasadı yapıldı, 1000 liradan satışa çıktı!

Hasadı yapıldı, 1000 liradan satışa çıktı!

İnternetten öğrenip kurs vermeye başladı!

İnternetten öğrenip kurs vermeye başladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.